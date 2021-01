Anisimovová v Abú Zabí nehraje kvůli pozitivnímu testu na Covid-19

Amanda Anisimovová se na novou sezonu připravovala ve Spojených arabských emirátech a první turnaje měla odehrát v Abú Zabí. Ve chvíli, kdy už znala jméno své první soupeřky, ale dostala negativní zprávu: máte pozitivní test na Covid-19. A to znamenalo jediné - vyřazení z turnaje nástup do izolace.

Informaci o svém pozitivním testu 19letá Američanka potvrdila v pátek na Instagramu. "Chci hrát," napsala s plačícím emotikonem.

Semifinalistka předloňského Roland Garros a aktuálně 30. hráčka světa by kvůli nákaze koronavirem mohla přijít také o účast na Australian Open, kde v roce 2019 při své premiéře byla v osmifinále.

V Melbourne se sice letos bude hrát až od 8. února, ale účastníci prvního grandslamu sezony musí do Melbourne dorazit v polovině ledna a nastoupit do dvoutýdenní karantény.