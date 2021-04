Aojamaová se Šibaharaovou vyhrály debl v Miami a slaví svůj největší triumf

Aojamaová se Šibaharaovou měly fantastický vstup do sezony, když ovládly Abú Zabí i generálku v Melbourne a získaly svůj čtvrtý a pátý společný titul. Poté se jim příliš nedařilo, ale v Miami zase našly skvělou formu a dočkaly se svého největšího triumfu.

Úvodní dějství měly Japonky naprosto pod kontrolou, ve druhé sadě ovšem prohrávaly už 2-5 a o game později čelily setbolu. Rozhodující set však nepřipustily a soupeřkám už nepovolily jedinou hrou.

Title number 3️⃣ this year!



@EnaShibs and Shuko Aoyama are your 2021 @MiamiOpen Doubles Champs! #MiamiOpen pic.twitter.com/m5xSoB5npl