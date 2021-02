ATP Cup: Srbsko vykročilo za obhajobou triumfu vítězstvím nad Kanadou, Itálie porazila Rakousko

Hlavním strůjcem srbského vítězství byl opět Novak Djokovič. Vedoucí muž žebříčku ATP nenabídl jediný brejkbol Denisovi Shapovalovovi, kanadského mladíka zdolal dvakrát 7-5, porazil ho i pošesté a srovnal stav utkání mezi obhájci titulu ze Srbska a Kanadou na 1-1. V úvodní dvouhře totiž Milos Raonic rovněž nečelil brejkbolu a po setech 6-3 6-4 potvrdil roli favorita proti Dušanovi Lajovičovi.

Rozhodnout tak musela čtyřhra, do níž nastoupili Djokovič s Filipem Krajinovičem a Shapovalov s Raonicem. Solidnější nakonec byli Srbové, Djokovič s Krajinovičem zvítězili těsně 7-5 7-6(4) a uhájili neporazitelnost srbského týmu v ATP Cupu. Srbové teď budou mít den volna, ve čtvrtek se utkají s Německem, které zítra vyzve Kanaďany.

