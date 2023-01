Auger-Aliassime a Rune po životní sezoně nezvládli vstup do roku 2023. Djokovič vypadl z deblu

Félix Auger-Aliassime v loňské sezoně získal první čtyři tituly na okruhu ATP a především díky parádnímu podzimu se vyšplhal až na post světové šestky. Poprvé si zahrál na Turnaji mistrů a byl lídrem Kanady při premiérovém triumfe v Davis Cupu.



Na novou sezonu se pak naladil třemi výhrami na exhibičním turnaji v Dubaji, kde během vánočního období s Nickem Kyrgiosem, Dominicem Thiemem a Alexanderem Zverevem neztratil ani set.



První ostrý zápas v roce 2023 se ale 22letému Kanaďanovi nepovedl. V australském Adelaide, které si naplánoval jako jediný přípravný turnaj před Australian Open, nestačil na domácího kvalifikanta Alexeie Popyrina. Bývalému 59. hráči světa figurujícímu aktuálně až na 120. místě žebříčku ATP podlehl 4-6 6-7, když ve druhém setu neudržel vedení 4-1.



23letý Australan si připsal teprve třetí skalp hráče Top 10 a vůbec první po využitém mečbolu. Dominic Thiem na Australian Open 2019 a Stefanos Tsitsipas v Paříži 2021 mu totiž vzdali.



"Je to pro mě dobrá výhra. Zejména po loňské sezony, během níž jsem na okruhu vyhrál jen pět zápasů. Je to pro mě opravdu důležité vítězství. Vím, že mám úroveň hry, abych s takovými soupeři hrál a dnes jsem to potvrdil. Jsem šťastný a popravdě nejsem ani překvapený," radoval se Popyrin.

A BREATHTAKING display @AlexeiPopyrin99 achieves his 3rd victory over a top 10 player as he defeats Auger Aliassime 6-4 7-6 in Adelaide!#AdelaideTennis pic.twitter.com/RQRZMMjZ4x — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2023



Popyrin si o své celkově třetí čtvrtfinále na akci ATP a první od února 2021, kdy v Singapuru slavil svůj jediný triumf, zahraje s Marcosem Gironem (h2h 0-1). Americký tenista už v neděli udolal po odvrácení dvou mečbolů a tříhodinové bitvě Francouze Richarda Gasqueta.



První zápas v roce 2023 nečekaně nezvládl ani jedenáctý muž žebříčku Holger Rune. 19letý Dán, který loni slavil první tři tituly na okruhu ATP a byl vyhlášen Nováčkem roku, v prvním vystoupení od senzačního skalpu Novaka Djokoviče a triumfu na Masters 1000 v Paříži podlehl 6-2 4-6 4-6 Japonci Jošihitu Nišiokovi.







První zápas v Austrálii po dvou letech a loňské deportaci ze země má za sebou Novak Djokovič. 35letý Srb zahájil novou sezonu netradičně ve čtyřhře, s kanadským kamarádem Vaskem Pospisilem ale vypadli nečekaně už po úvodním vystoupení, v němž podlehli 6-4 3-6 5-10 páru Tomislav Brkič a Gonzalo Escobar.



Do dvouhry šampion z roku 2007 a letos nasazená jednička Djokovič vstoupí v úterý zápasem proti Francouzi Constantu Lestiennemu.