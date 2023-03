Auger-Aliassime dvakrát utekl Paulovi ze tří mečbolů po sobě a vyzve oblíbeného Alcaraze

Félix Auger-Aliassime v Indian Wells pouze jednou (2019) vyhrál dva zápasy po sobě. Poslední dva ročníky pro něj navíc skončily hned po úvodním vystoupení po porážkách s Albertem Ramosem a Boticem Van de Zandschulpem.



Letos po čtyřech letech odstartoval vítězstvím, byť španělského antukáře Pedra Martíneze udolal až po dvou a půl hodinách boje. Následně si poradil i s argentinským antukářem Franciscem Cerúndolem, i když si v úvodu zápasu raketou rozseknul bradu a musel si ji nechat pár stehy zašít.



A dokonce uspěl i při své premiéře v osmifinále proti domácímu semifinalistovi letošního Australian Open Tommymu Paulovi. Proti světové devatenáctce odvrátil v prvním vzájemném střetnutí celkem šest mečbolů a po 2 hodinách a 48 minutách zvítězil 3-6 6-3 7-6.



Přitom v rozhodujícím dějství Auger-Aliassime dlouho tahal za kratší konec. V úvodu prohrával 0-3 a pak dvakrát čelil třem mečbolům po sobě. Poprvé za stavu 5-6 a 0-40 a podruhé v tie-breaku za stavu 3-6. Pokaždé však zareagoval ziskem pěti bodů v řadě a čtvrt hodiny před půlnocí se mohl radovat z vítězství.

"Neustále jsem zůstával pozitivní, držel se naděje a pořád si říkal, že se můžu vrátit. Je to klišé, ale prostě jsem šel jeden bod po druhém. Jsem šťastný, že jsem postoupil, je to bláznivý pocit," radoval se Auger-Aliassime, který je ve čtvrtfinále na šestém turnaji Masters 1000 po sobě.

3-0 down in the deciding set

5-6 0-40 down

3-6 down in deciding set tiebreak



So clutch @felixtennis pic.twitter.com/d7i35AIWjX — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2023







O semifinále si 22letý Kanaďan, jenž je ve čtvrtfinále i ve čtyřhře s krajanem Denisem Shapovalovem, zahraje s Carlosem Alcarazem (h2h 3-0). O tři roky mladšího Španěla porazil předloni na US Open i loni v Davis Cupu a v Basileji.



Nejvýše nasazený Alcaraz se v osmifinále příliš nezapotil. Nad Jackem Draparem vedl 6-2 a 2-0 ve chvíli, kdy mu britský soupeř kvůli zranění břišního svalu vzdal, a načal druhou stovku vítězných zápasů.



19letý Španěl vylepšil svou letošní bilanci po tříměsíční pauze zaviněné zraněními na 11-1. V Indian Wells má loňský semifinalista šanci sesadit z čela světového žebříčku Novaka Djokoviče. Na první místo se vrátí ale jen v případě triumfu a pokud by chtěl post světové jedničky udržet i pro začátek antukového jara, musel by následně obhájit titul na dalším podniku Masters v Miami.



Daniil Medveděv na svém neoblíbeném Masters 1000 v Indian Wells zdolal po třech a čtvrt hodinách boje 6-7 7-6 7-5 Němce Alexandera Zvereva, přestože si ve druhém setu podvrtl kotník a byl dlouho ošetřovaný, a poprvé v Kalifornii postoupil do čtvrtfinále.



V něm se již sedmnáct zápasů neporažený hráč střetne s Alejandrem Davidovichem (h2h 2-0). Španělský tenista přehrál 6-3 6-4 chilského kvalifikanta Cristiana Garína a potřetí v kariéře a poprvé mimo antuku v Monte Carlu postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000.











Cameron Norrie v Indian Wells, kde předloni slavil svůj nejcennější triumf, přehrál za 77 minut hry 6-2 6-4 světovou sedmičku Andreje Rubljova, oplatil mu porážku z loňského US Open a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



Ve čtvrtfinále se osm zápasů neporažený Brit utká s domácím Francesem Tiafoem.



Domácí světová pětka Taylor Fritz porazil 6-3 6-4 Maďara Mártona Fucsovicse a vyhrál již 10 z 11 posledních zápasů. Ve čtvrtfinále se 25letý americký tenista obhajující svůj nejcennější titul střetne s Italem Jannikem Sinnerem, který znovu po měsíci zastavil švýcarského veterána a finalistu z roku 2017 Stana Wawrinku.