Auger-Aliassime pokračuje ve své první obhajobě. Jednička Tsitsipas prohrál se Sinnerem

Félix Auger-Aliassime získal před rokem právě v Rotterdamu svůj premiérový titul na této úrovni a ukončil sérii osmi prohraných ve finále, v nichž dokonce neuhrál jediný set. Dvaadvacetiletý Kanaďan přidal ještě další tři halové triumfy, debutoval v Top 10, poprvé si zahrál Turnaj mistrů a vyšplhal se až na šesté místo žebříčku.

Na začátku letošní sezony však nepůsobil vůbec přesvědčivě, ve všech pěti úvodních zápasech ztratil minimálně jeden set a v Adelaide ztroskotal hned na Alexejovi Popyrinovi a v osmifinále Australian Open na Jiřím Lehečkovi.

V oblíbených halových podmínkách ovšem zase exceluje, v Rotterdamu nedal šanci Lorenzovi Sonegovi (6-2 6-3) ani nebezpečnému halaři Grégoiremu Barréremu (6-4 6-3). Proti francouzskému kvalifikantovi poprvé v rámci letošního ročníku ABN AMRO Open zaváhal na servisu, nicméně soupeři sebral podání třikrát a na postup potřeboval necelou hodinu a půl.

Statistiky zápasu Auger-Aliassime - Barrére

Ve svém prvním letošním čtvrtfinále vyzve bývalou světovou jedničku Daniila Medveděva, se kterým prohrál všechny čtyři předchozí souboje, ačkoli v tom posledním loni ve čtvrtfinále Australian Open disponoval mečbolem.

O pět let starší Rus zahájil své letošní působení v Rotterdamu prohraným setem, nicméně v těch následujících soupeřům povolil vždy jen dva gamy a dnes si poradil 6-2 6-2 s domácím Boticem van de Zandschulpem. V pátek může vyrovnat své maximum v tomto dějišti i v probíhajícím tenisovém roce.

Statistiky zápasu Medveděv - van de Zandschulp

Medveděv se na loňském Australian Open druhým rokem po sobě probojoval do finále, nedotáhl náskok 2-0 na sety proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby není stejným hráčem. Po zisku premiérového grandslamového titulu na US Open 2021 slavil jen dva triumfy (Los Cabos a Vídeň 2022) a poprvé od sezony 2019 vypadl z Top 10. Přesvědčivé nejsou ani jeho letošní výkony, v semifinále v Adelaide uhrál jen sedm gamů s Novakem Djokovičem a ve třetím kole v Melbourne nestačil ve třech setech na Sebastiana Kordu.

Stefanos Tsitsipas v 15. letošním zápase našel svého teprve druhého přemožitele. Po nezdaru ve finále Australian Open proti Novaku Djokovičovi dnes vůbec nezvládl druhé kolo v Rotterdamu, kde prohrál 4-6 3-6 s Jannikem Sinnerem.

Nejvýše nasazený Řek v zápase spáchal 23 nevynucených chyb, trefil pouze 8 winnerů a přišel o šanci obhájit loňské finále. Naopak Sinner předvedl mnohem jistější výkon - vítězných úderů nastřílel 23 a chyb udělal jen 12.

21letý Ital o tři roky staršímu Řekovi oplatil pětisetovou porážku z letošního čtvrtfinále v Melbourne a v sedmém vzájemném duelu si připsal teprve druhou výhru. Tři dny po triumfu v hale v Montpellier si připsal pátou výhru v řadě.

"Ve vzájemné bilanci stále hodně ztrácím. Ale je to pro mě velmi důležité vítězství. Porážka v Austrálii pro mě byla hodně bolestivá, protože jsem tam cítil, že hraju skvěle, ale nedopadlo to," řekl Sinner.

Proti světové trojce si připsal nejcennější skalp kariéry. Přestože už skoro dva roky patří mezi dvacítku nejlepších tenistů světa, hráče Top 5 porazil teprve podruhé z 18 pokusů. Člena Top 10 zdolal poprvé od loňského července, na tvrdém povrchu dokonce poprvé od Turnaje mistrů 2021.

"Tahle výhra pro mě moc znamená. Jsem šťastný, protože je za tím spousta tvrdé práce. Dnes jsem hrál dobrý tenis a předvedl soustředěný výkon. Doufám, že na to dokážu navázat," radoval se Sinner.

Ve čtvrtfinále se střetne se švýcarským šampionem z roku 2015 Stanem Wawrinkou (h2h 1-2). "Jsem šťastný, že Stan znovu hraje tenis na velmi vysoké úrovni. Loni jsem s ním hrál ve Wimbledonu a od té doby se hodně zlepšil. Znám ho celkem dobře, je to dříč," dodal směrem ke svému příštímu soupeři.

Zápas druhého kola v Nizozemsku nedohrál devátý hráč světa Holger Rune. 19letý Dán v souboji s domácím Gijsem Brouwerem laboroval s bolestmi pravého zápěstí a když ztratil osm gamů v řadě a prohrával 4-6 a 0-4, utkání skrečoval. Cestou z kurtu ho diváci vybučeli.



26letý Brouwer, který je až 160. hráčem světa a jeho maximem v žebříčku je 144. místo, si tak připsal první 'skalp' hráče Top 40. Na hlavním okruhu startuje teprve potřetí a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum z loňského Houstonu.

O premiérové semifinále se Brouwer utká v souboji dvou domácích hráčů startujících na divokou kartu s Tallonem Griekspoorem (h2h 0-0).

Not the way we wanted it to go...



Rune is forced to retire against Gijs Brouwer, putting the local wildcard into his 2nd ATP Tour quarter-final in Rotterdam!#abnamroopen pic.twitter.com/4ig9kK3LND