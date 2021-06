Auger-Aliassime ve Stuttgartu postoupil do 8. finále. Prokletí finalisty se pokusí zlomit proti Čiličovi

ATP STUTTGART - Félix Auger-Aliassime na trávě ve Stuttgartu porazil Američana Sama Querreyho a poosmé v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. V něm dosud neuhrál ani set, o premiérový titul si 20letý Kanaďan zahraje s Chorvatem Marinem Čiličem, který se do finále dostal poprvé pop třech letech.

Třetí nasazený Félix Auger-Aliassime ve Stuttgartu zatím neztratil ani set a pouze jednou přišel o podání.



Po Jihoafričanu Lloydu Harrisovi a Francouzi Ugu Humbertovi si dnes poradil s Američanem Samem Querreym, kterému v prvním vzájemném duelu nenabídl jediný brejkbol a porazil ho 6-4 7-5.



21. hráč světa Auger-Aliassime tak poprvé od Australian Open vyhrál tři zápasy po sobě a podruhé v sezoně postoupil do finále. Ve Stuttgartu si v něm zahraje znovu po dvou letech a bude usilovat o premiérový titul, neboť předchozích sedm finálových zápasů prohrál a neuhrál v nich ani set.



V neděli se 20letý Kanaďan utká s 32letým Marinem Čiličem. Chorvatský tenista v semifinále vedl 6-3 a 1-0 nad Jurijem Rodionovem ve chvíli, kdy mu rakouský soupeř vzdal.



Bývalý třetí hráč světa a vítěz US Open Čilič postoupil do celkově 33. finále a prvního od června 2018, kdy na trávě v londýnském Queen's Clubu získal poslední 18. titul.