Australanky nahradily vyloučené Rusky v tenisovém Poháru Billie Jean Kingové

Australské tenistky nahradily vyloučené Rusky ve finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Do letošního vyvrcholení soutěže se tak dostaly přímo i Slovenky a také Belgičanky, které měly hrát kvalifikaci s rovněž vyloučenými Běloruskami. V mužském Davisově poháru mělo získat místo ve finálovém turnaji Srbsko, ale to již obdrželo divokou kartu a její nový držitel bude určen. Uvedla to dnes Mezinárodní tenisová federace v tiskové zprávě.