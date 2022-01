Nejvíce titulů ve dvouhře:

muži: 9 - Novak Djokovič (Srbsko, 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21)

ženy: 11 - Margaret Smithová-Courtová (Austrálie, 1960-66, 1969-71, 1973)



Nejvíce titulů celkem:

muži: 13 - Adrian Quist (Austrálie, 1936-50)

ženy: 21 - Margaret Smithová-Courtová (Austrálie, 1960-73)



Nejmladší vítězové ve dvouhře:

muži: Ken Rosewall (Austrálie), 18 let a 2 měsíce (1953)

ženy: Martina Hingisová (Švýcarsko), 16 let a 3 měsíce (1997)



Nejstarší vítězové ve dvouhře:

muži: Ken Rosewall (Austrálie), 37 let a 2 měsíce (1972)

ženy: Thelma Longová (Austrálie), 35 let a 8 měsíců (1954)



Nejdelší utkání ve dvouhře (v hodinách):

muži: 5:53 - Novak Djokovič - Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5 (2012)

ženy: 4:44 - Francesca Schiavoneová - Světlana Kuzněcovová 6:4, 1:6, 16:14 (2011)