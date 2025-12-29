Australian Open bude hrát 22 Čechů. Osm nadějí se porve o místo v hlavní soutěži
Celkem 14 českých tenistů v čele s našimi žebříčkovými jedničkami Lindou Noskovou a Jiřím Lehečkou se dostalo přímo do hlavní soutěže úvodního grandslamu sezony. Už tak tedy bude mít další ročník Australian Open velmi početné české zastoupení.
To se ale ještě může výrazně rozšířit. Osm nadějí totiž zasáhne do kvalifikačních bojů. Po omluvence Jacka Drapera se do hlavní fáze posunul Vít Kopřiva, takže v mužské kvalifikaci bude nakonec zápolit pouze Zdeněk Kolář.
Mnohem bohatší bude česká stopa v ženské kvalifikaci. V ní se představí sedm tenistek v čele s Nikolou Bartůňkovou a osmifinalistkou ročníku 2023 Lindou Fruhvirtovou, které by měly být mezi nasazenými. Doplňují je Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.
Australian Open bude trvat tři týdny a vše začne právě kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 12. ledna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek. Kvalifikačním sítem projde pouze 16 nejlepších můžů a žen.
Hlavní fáze turnaje startuje v neděli 18. ledna. Titul budou obhajovat Jannik Sinner a Madison Keysová.
Seznam přihlášených: hlavní soutěž muži | hlavní soutěž ženy | kvalifikace muži | kvalifikace ženy
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře