Nepřestávej hrát, vyzval v sedmi letech Federera. Teď si americký talent zahraje o Indian Wells
Ahmad patří k velkým talentům amerického tenisu. Poprvé však na sebe upozornil mimo prostor ohraničený bílými čárami. V roce 2017 se v rámci charitativní akce obrátil na hvězdného Federera s neobvyklou žádostí. "Byl jsi nejkonzistentnějším hráčem všech dob. Mohl bys prosím hrát ještě osm nebo devět let, abych proti tobě mohl hrát, až se stanu profesionálem?" Federer se usmál a odpověděl: "Ano. Pokud se ti podaří dostat se na Tour, určitě se pro tebe vrátím.“
V roce 2022 došlo v Curychu k jejich dalšímu setkání, kdy byl tehdy jedenáctiletý Ahmad pozván na trénink a na kurtu jej překvapil právě Federer. Trénink proběhl krátce před Švýcarovým odchodem do důchodu v témže roce a symbolicky propojil dětskou ambici s realitou vrcholového sportu.
V roce 2026 je Ahmad juniorem, kterému patří 130. místo na světě. Jeho letošní juniorská bilance činí 3–3, celkově má mezi juniory 61 vítězství a 22 porážek, což představuje úspěšnost 73 procent. Na tvrdém povrchu vyhrál 76 procent zápasů, zatímco na antuce 57 procent.
V uplynulé sezoně se Ahmad kvalifikoval do hlavní soutěže chlapecké dvouhry na US Open, kde získal zkušenosti z velkého turnajového prostředí. Před akcí také trénoval po boku světové osmičky Felixe Augera-Aliassimea. Ahmad působí na Tenisové akademii Johna McEnroea, která jeho divokou kartu označila za příležitost "předvést svůj talent na jednom z největších pódií světa“. Sám hráč reagoval stručně: "Bože můj. Tohle se právě teď děje.“
Turnaj v kalifornské poušti začíná už 4. března, titul bude mezi muži obhajovat Brit Jack Draper, mezi ženami pak Ruska Mirra Andrejevová.
