Tajemství Rogerova bekhendu? Trenér vypráví, jak vznikla smrtící verze Federer 2.0

DNES, 12:23
Legendy tenisu 7
Na hru tenisového elegána se dnes už jen vzpomíná. Roger Federer vyhrál 20 grandslamových trofejí a jedním z jeho signifikantních a zatraceně účinných úderů byl pověstný jednoručný bekhend. Málokdo si ale všiml jeho vývoje. Poslední tři grandslamy vyhrál švýcarský elegán trochu jinak, než bývalo zvykem. Rozpovídal se o tom jeho bývalý kouč.
Profily hráčů
Federer Roger
Roger Federer (@ Mary Evans/Allstar/Michael Mayhe / Mary Evans Picture Library / Profimedia)

V roce 2016 se trochu porouchalo Fedexovo zdraví, povolily mu kolenní vazy a vynechal jak Roland Garros, tak i US Open. A protože jeho poslední grandslamový titul z Wimbledonu 2012 už začínal být vousatý, málokdo věřil, že by se ještě Švýcar vzchopil.

Tehdy ale začal projekt Federer 2.0, o švýcarského tenistu se začal starat chorvatský ranař Ivan Ljubičič. Výsledkem několikaměsíční práce byla mnohem energičtější hra a daleko agresivnější bekhend, než bývalo.

"Slyšel jsem a četl spoustu historek o tom, jak Ljubičič změnil tohle a tamto. Ale nechtěl bych si dávat nějaké zásluhy. Prostě jsme si jen analyzovali situaci a pracovali na více věcech najednou. Jedna věc ale byla jistá: všichni jsme věděli, že proti Rafovi Nadalovi nesmí Roger hrát slajz a pomalu. Pokud ho chtěl ještě někdy porazit, radil jsem mu, ať hraje plochý bekhend. Prostě žádný flick, topspin nebo vysoký míč. Bylo potřeba, aby Rafa neměl na nic čas a byl pod tlakem," vyprávěl Ljubičič v podcastu Off Court bývalého předního hráče Grega Rusedského.

Tvrdá práce se vyplatila. Federer sice do Austrálie dorazil až jako hráč druhé desítky pořadí a téměř bez zápasové praxe, ale s vírou, že ukáže světu, že stále patří mezi elitu. Z odepisovaného veterána se během roku zase stala světová jednička.

Během krátké doby si Federer vytvořil hru, která ohromila jeho soupeře. Elegantní a jistou hru vystřídal útočný styl.

"Pracovali jsme na tom pět měsíců. Začalo se v září 2016. Ale víte, jak to chodí: pracujete na jedné věci a ta se pak projeví i v dalších oblastech. Teď je módní říkat, že Ljubičič změnil jeho hru. Myslím si ale, že se spíš Roger začal zase se svým bekhendem cítit sebejistě a zjistil, že funguje i jinak, než znal," přiblížil bývalý chorvatský tenista tehdejší spolupráci.

Vedle Federera působil i proto, že i on sám používal dnes už skoro vymřelý bekhend jednoruč.

A zbytek je historie. Federer po téměř pěti letech pauzy přidal v letech 2017 a 2018 další tři grandslamové tituly  – Wimbledon a Australian Open – a zaokrouhlil sbírku nejcennějších trofejí na rovných dvacet.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Legendy tenisu

Komentáře

7
Přidat komentář
Krisboy
27.02.2026 13:04
Málokdo si všiml? Jak to myslíte? O Federerovi 2.0 se toho (i tady) namluvilo už tenkrát (2017) dost. Videí s Rogerovým "neo-backhandem" je na YouTube plno.
Reagovat
Tennisfan77
27.02.2026 13:36
Ne asi. Roger 2017 začal vyučovat Nadala takovým způsobem, že Španěl byl rád za vyhraný set, ale toho si nikdo nevšiml. :D
Reagovat
Tennisfan77
27.02.2026 12:41
Až čas ukáže, co Federer s jednoručákem dokázal. Aktuálně se nikdo s tímto úderem nepřibližuje ani titulu z pětistovky. Vlastně naposledy vyhrál Tsitsipas Monte Carlo, end of story
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.02.2026 13:17
Mno, Lorenzo byl skoro ve finále GS a v jeho případě OHB hodně pomáhá...
Reagovat
PTP
27.02.2026 13:20
Kdyby hrál obouruč, tak už má v Praze tři domy (3 GS).
Reagovat
Tennisfan77
27.02.2026 13:38
Co je skoro finále GS? To semi s Alcarazem které skrečoval za stavu 2:1 2:0? :D
Reagovat
Georgino
27.02.2026 12:41
To jsou zajímavé postřehy. A asi to bylo tak, jak se popisuje v článku když si to také retrospektivně uvědomím.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist