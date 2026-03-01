Třetí triumf pro Cobolliho! Ital ovládl Acapulko a zařadil se po bok Alcaraze či Sinnera
Cobolli – Tiafoe 7:6, 6:4
Cobolli se v utkání opíral o přesný forhend a konzistentní výkon po celý průběh zápasu. Díky triumfu se v pondělním vydání žebříčku posune na nové kariérní maximum, kterým bude 15. místo. "Když jsem byl dítě, snil jsem o tomto okamžiku," uvedl Cobolli. "Hrát na centrálním kurtu s lidmi, kteří mi fandí, jsem velmi hrdý, nejen na sebe, ale i na lidi, kteří mají vliv na mé výkony – na mého tátu, rodinu, zbytek mého týmu. Hodně mi pomáhají."
Třiadvacetiletý Ital se stal čtvrtým mužem narozeným v roce 2000, který dokázal vyhrát titul ATP 500 na více površích. Zařadil se tak po bok Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera a Arthura Filse. Přestože Cobolli do finále vstupoval bez vítězství v předchozích dvou vzájemných duelech proti Tiafoeovi, na jeho výkonu nebyla patrná nervozita. V úvodním setu sice za stavu 4:5 při returnu nevyužil příležitost, následně však v tie-breaku získal šest z posledních sedmi bodů a ujal se vedení.
Tiafoe si první brejkbol ve druhém setu vypracoval až v osmém gemu a svou třetí šanci v této hře proměnil, čímž vyrovnal na 4:4. Američan přitom v průběhu turnaje zvládl několik dramatických momentů – ve druhém kole proti Aleksandaru Kovacevicovi odvrátil dva mečboly a v semifinále otočil zápas s Brandonem Nakashimou, který podával na vítězství ve dvou setech.
Finálové utkání však další obrat nepřineslo. Cobolli si po ztrátě servisu zachoval klid, ihned získal brejk zpět a po dvou hodinách a devíti minutách zápas uzavřel. "Myslím, že si to zasloužím za to, jak pracuji mimo kurt," řekl Cobolli. "Po prohrách se nenechám zlomit, makám o to víc. Jsem na sebe velmi hrdý. Dnes to byl skvělý zápas, myslím, že to byl pro mě nejlepší zápas na turnaji. Nikdy před dneškem jsem nad Francesem nevyhrál, takže jsem moc šťastný."
Cobolli navázal na loňské triumfy na turnaji ATP 250 v Bukurešti a na turnaji ATP 500 v Hamburku. V Acapulku se stal nejmladším šampionem od roku 2016, kdy zde ve 22 letech zvítězil Dominic Thiem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře