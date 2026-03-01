Havlíčková bez šance. Samson slaví v Trnavě sedmý titul a letí žebříčkem
Samson – Havlíčková 6:4, 6:2
Dvě hodiny a čtyřicet minut, během kterých odvrátila čtyři mečboly, se Samson rvala o postup do finále. Havlíčková naopak svou soupeřku vyhnala z kurtu za hodinu hry. Žádný fyzický handicap však na mladší z obou tenistek patrný nebyl. Naopak.
Byla to právě Samson, kdo měl v úvodu finálové bitvy jednoznačně navrch. Hned v dlouhém úvodním gamu proměnila sedmnáctiletá Češka třetí brejkbol, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0.
Zkušenější Havlíčková marně hledala cestu, jak agresivně hrající krajanku zabrzdit. Když přišla i o svůj druhý servis a po následné čisté hře Samson prohrávala už 0:4, zdálo se, že v prvním setu už toho moc k řešení nebude.
Až poté si Havlíčková připsala první vítěznou hru, stav 1:5 jí ale moc nadějí na obrat nedával. Přesto dokázala závěr prvního dějství pořádně zdramatizovat, když získala tři gamy v řadě a snížila na rozdíl jediného gamu. Bývalá juniorská světová jednička ale žádný zvrat nedovolila, sadu bez větších problémů dopodávala a za 45 minut ji získala poměrem 6:4.
Tenis plný agresivních výměn do základní čáry pokračoval i ve druhém setu. A také v něm byla jistější tenistkou finalistka juniorského French Open z předloňského roku. Ve třetí hře uspěla na returnu, brejk potvrdila a vedla už 3:1.
Havlíčková sázela na svůj typický agresivní tenis, na rozdíl od své soupeřky se ale dopouštěla řady jednodušších chyb, což v sedmé hře vyústilo v další ztracený servis a manko už 2:5.
Velikou šanci na svůj sedmý titul si už Samson ujít nenechala, na svém podání proměnila druhý mečbol a po hodině a třiceti minutách se mohla radovat ze zaslouženého vítězství 6:4, 6:2.
Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Lucka odehrála dobrý turnaj a nechť se jí daří i jen než jen v Trnavě
Finálové bilance obou hráček ale takový průběh napovídaly. Laura má teď finálovou
bilanci 7:1 zatímco Lucka 3:7 ...
V žebříčku se Laura posune na 172.místo což je její nové kariérní maximum. Z mladších hráček je před ní jen Emerson Jones (145) ...
V žebříčku si polepšila i Lucka která by se měla posunout na 240.místo. S trochou štěstí by to už mohlo stačit na kvalifikaci GS ...