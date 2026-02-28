Jižní Amerika mi nikdy nenabídla dost peněz, říká Tsitsipas. Cerúndolo na něj ostře reaguje
Tsitsipas nedávno prohlásil, že se na jihoamerickém antukovém turné Golden Swing nikdy nepředstavil, protože mu na ostatních souběžně hraných turnajích na Blízkém východě nebo v Evropě nabídly více peněz. "Budu upřímný, z finančního hlediska je pochopitelné, že si místo Jižní Ameriky vybírám jiné destinace. Takhle tenis funguje," svěřil se řecký tenista.
Znovu tak na sebe upozornil více svými slovy než tenisovými výkony. V Dubaji totiž v tomto týdnu zakončil obhajobu titulu už v prvním kole a v žebříčku se propadne mimo TOP 40. "Jižní Amerika mi nikdy nenabídla dost peněz, abych ji vážně zvažoval. Blízký východ byl vždycky finančně zajímavější. Evropské turnaje také nabízí lepší částky," ujasnil, podle čeho si vybírá turnaje.
Na jeho slova ostře reagoval Argentinec Cerúndolo, pro kterého jsou tyto turnaje nejen velkým přínosem bodů, ale také srdeční záležitostí. "Pokud jinde dostal víc, má na to právo. Když nechce přijet, tak ať nejezdí. Přijedou ti, kteří chtějí hrát na antuce a zažít Jižní Ameriku. Rozhodně tu nikomu chybět nebude," opřel se ostře do řecké hvězdy.
Letošní vítěz podniku v Buenos Aires se rozpovídal i o tom, že absence hráčů, kteří nemají ke zdejším podmínkám vztah akcím prospívá. "Pak se tyto turnaje nemusí vypořádávat s tím, že některé 'hvězdy' přicházejí, hezky řečeno, bez přílišného nadšení. Potom hrají pár minut, vyzvednou si peníze a odejdou," komentoval Cerúndolo. "Nemluvě o těch, kteří si nakonec stěžují na horko, jídlo nebo hluk z davu."
