Alarmující krize pokračuje. Tsitsipas nezvládl bitvu šampionů a opustí TOP 40

DNES, 18:30
ATP DUBAJ - Stefanos Tsitsipas (27) zakončil jeden ze svých nejdůležitějších turnajů v letošní sezoně hned v prvním kole. Dvojnásobný grandslamový finalista a bývalý třetí hráč světa po porážce 4:6, 5:7 s Ugem Humbertem (27) neobhájí titul v Dubaji a bude se muset po velmi dlouhé době rozloučit s členstvím v TOP 40 žebříčku.
Stefanos Tsitsipas opustí TOP 40 žebříčku (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Humbert – Tsitsipas 6:4, 7:5

Pro Tsitsipase představovala probíhající pětistovka v Dubaji jeden z nejdůležitějších letošních turnajů. A obhajoba titulu se mu bohužel pro něj absolutně nepovedla. Hvězdný Řek totiž ztroskotal v silnější konkurenci hned v úvodním kole na raketě Humberta, který ve stejném dějišti kraloval předloni.

V koncovkách obou setů se potvrdilo nízké sebevědomí Tsitsipase, jenž si už několik let prochází krizí a není schopen předvádět tak kvalitní výsledky ani výkony jako v dobách své největší slávy, kdy byl stabilním členem TOP 10 pořadí.

Řecký tenista v utkání nevyužil ani jednu ze tří brejkbolových příležitostí a pokaždé v závěrečném gamu selhal na servisu. V úvodním setu se mu stala osudnou hra za stavu 4:5 a v tom následujícím ta při skóre 5:6. V obou případech ztratil podání jasně a Humbertovi tím postup dost usnadnil.

Konec hned v prvním kole při obhajobě titulu znamená pro Tsitsipase další výrazný pád v žebříčku. Bývalý třetí hráč světa totiž po téměř osmi letech opustí nejlepší čtyřicítku světového pořadí. V živém hodnocení se momentálně nachází na 42. pozici a může se ještě o několik příček propadnout.

Přitom právě v Dubaji mohla pro Tsitsipase přijít nějaká větší vzpruha. Každý z předchozích čtyř startů v tomto dějišti dotáhl minimálně do čtvrtfinále a poslední tři účasti přetavil ve finálovou účast.

Humberta čeká ve druhém kole souboj s nasazenou pětkou a dalším bývalým šampionem Andrejem Rubljovem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
aligo
24.02.2026 21:18
Momentálně možná i z TOP41
Mantra
24.02.2026 19:31
to už nepude
PTP
24.02.2026 19:02
Je to řecká vostuda, i ta Máňa Sakkarijojc už se trochu zvetila, ale Štefan pořád nic.
pantera1
24.02.2026 19:05
Filosofuje u recíny a k tomu olivy s fetou s výhledem na moře .
Krisboy
24.02.2026 19:18
A zapíjí to ouzem.
PTP
24.02.2026 19:20
Tak to se nedivím, že je pořád v (na) hajzlu
