Australian Open: Muchová má těžký los, Siniaková schytala Šwiatekovou, Macháč je blízko Djokoviče

Ve čtvrtek byla rozlosována hlavní soutěž ženské i mužské dvouhry letošního ročníku Australian Open. Na úvodním grandslamu sezony bude účinkovat minimálně osm českých zástupců. Karolína Muchová (28) se může už ve druhém kole potkat s dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou, nasazený Tomáš Macháč (24) případně ve třetím kole vyzve rekordmana Novaka Djokoviče a Kateřina Siniaková (28) schytala na úvod žebříčkovou dvojku Igu Šwiatekovou. Titul obhajují světové jedničky Jannik Sinner a Aryna Sabalenková. Zápasy prvního kola startují v neděli 12. ledna.

Z českých tenistů se největší naděje vkládají do Karolíny Muchové, která patří do širšího okruhu favoritek na triumf. Na Australian Open byla v roce 2021 jediný set od finále a loni na úvodním grandslamu sezony kvůli problémům se zápěstím nestartovala.

Bývalá finalistka French Open začne proti Nadie Podoroské a pak má velmi těžkou cestu do druhého týdne. Ve druhém kole by čekala dvojnásobná šampionka Naomi Ósakaová, nebo Caroline Garciaová, ve třetím nejspíše vracející se Belinda Bencicová, či další grandslamová vítězka Jelena Ostapenková a v osmifinále s největší pravděpodobností Coco Gauffová.

Linda Nosková obhajuje v Melbourne Parku senzační loňské čtvrtfinále. Hned v prvním kole vyzve Claru Tausonovou, která před pár dny triumfovala na přípravné akci v Aucklandu, a může být první nasazenou soupeřkou největší favoritky Aryny Sabalenkové.

Markéta Vondroušová se vrátila po operaci ramene a v tomto týdnu v Adelaide absolvovala své první zápasy po neúspěšné obhajobě ve Wimbledonu. Ve druhém kole musela se slzami v očích skrečovat kvůli zranění levého stehna, ale zatím v pavouku Australian Open figuruje a čeká na soupeřku z kvalifikace.

Nejhůře dopadly Kateřina Siniaková a Marie Bouzková, pro které je Australian Open nejslabším grandslamem. Siniaková vyfasovala do prvního kola druhou hráčku žebříčku Igu Šwiatekovou a Bouzková má nasazenou čtrnáctku a ruskou kometu Mirru Andrejevovou.

Z kvalifikace může postoupit Sára Bejlek. V hlavní soutěži měly startovat také Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, ale kvůli zdravotním problémům se odhlásily. Úřadující wimbledonská šampionka Krejčíková stále nedoléčila zranění zad z konce loňské sezony a Plíšková se vrátí po operaci kotníku nejdříve v březnu.

Titul obhajuje vítězka posledních dvou ročníků a světová jednička Sabalenková, jež začne proti bývalé šampionce US Open Sloane Stephensové. Běloruska bude útočit na hattrick, který se v tomto dějišti naposledy podařil Martině Hingosové v letech 1997-99. Finále žen je na programu v sobotu 25. ledna.

Soupeřky českých tenistek v 1. kole

Muchová (20-ČR) - Podoroská (Arg.)

Nosková (29-ČR) - Tausonová (Dán.)

Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (14-)

Vondroušová (ČR) - kvalifikantka

Siniaková (ČR) - Šwiateková (2-Pol.)

Možná čtvrtfinále

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (5-Čína)

Gauffová (3-USA) - Pegulaová (7-USA)

Rybakinová (6-Kaz.) - Paoliniová (4-It.)

Navarrová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.)

Los dvouhry žen

Čeští muži by naopak mohli být po prvním kole stoprocentní. Jiří Lehečka se na úvodní major roku naladil svým druhým kariérním triumfem na nejvyšším okruhu a začne proti domácí divoké kartě Li Tuovi. Na Australian Open má své grandslamové maximum, kterým je předloňské čtvrtfinále.

Mezi nasazené se vešel i Tomáš Macháč, jenž začal sezonu v United Cupu a musel v semifinále proti USA kvůli opětovně se vracejícím problémům s křečemi vzdát. Loni si v Melbourne vylepšil postupem do třetího kola své osobní maximum na majorech. Pak ho překonal premiérovým postupem do druhého týdne na US Open.

Rodák z Berouna nastoupí proti Sumitovi Nagalovi z Indie a ve třetím kole může potkat s 10 tituly nejúspěšnějšího hráče Australian Open a rekordmana Novaka Djokoviče, který je ve stejné čtvrtině jako Carlos Alcaraz.

Snadnější úvodní kolo by měl mít i Jakub Menšík. Český teenager musel loni do kvalifikace a padl až ve druhém kole hlavní soutěže po pětisetové bitvě s Hubertem Hurkaczem. Tentokrát je přímo v hlavním losu a bude čelit někomu, kdo projde kvalifikačním sítem.

Největším favoritem je úřadující šampion obou hardových grandslamů Jannik Sinner. Aktuální lídr žebříčku získal loni v Melbourne Parku svůj premiérový titul z majorů a v úvodním kole ho čeká souboj s Nicolásem Jarrym.

Hlavní soutěž ženské i mužské dvouhry vypukne v neděli 12. ledna. Dámské finále je na programu v sobotu 25. ledna a finalisté dvouhry mužů se o titul utkají o den později. Dotace letošního ročníku Australian Open činí 96,5 milionu australských dolarů. Singloví šampioni si odvezou šek na 3,5 milionu australských dolarů (přibližně 53 milionů korun).

Soupeři českých tenistů v 1. kole

Lehečka (24-ČR) - Tu (Austr.)

Macháč (26-ČR) - Nagal (Indie)

Menšík (ČR) - kvalifikant

Možná čtvrtfinále

Sinner (1-It.) - De Minaur (8-Austr.)

Fritz (4-USA) - Medveděv (5-)

Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.)

Ruud (6-Nor.) - Zverev (2-Něm.)

Los dvouhry mužů

