Báez na antuce v Córdobě vyhrál bitvu generací s Verdaskem

ATP CÓRDOBA - Sebastian Báez si na domácím antukovém turnaji ATP 250 v Córdobě připsal skalp bývalé světové sedmičky Fernanda Verdaska. 21letý Argentinec zdolal o sedmnáct let staršího španělského veterána po více než dvou hodinách boje a postoupil do 2. kola. V něm vyzve chilského šampiona z roku 2020 Cristiana Garína.

Fernando Verdasco teprve popáté během své bohaté kariéry zamířil na antukové turnaje do Jižní Ameriky, na kterých se pouze jednou dostal dál než do druhého kola (finále v Riu de Janeiro 2018).



Letos bývalá světová sedmička a aktuálně až 200. hráč světa dal jihoamerické antuce přednost před cestou do Austrálie a v lednu už odehrál dva challengery v Brazílii a Bolívii, kde vyhrál tři z pěti zápasů.



Na první letošní turnaj ATP se 38letý španělský veterán vydal do argentinské Córdoby a stejně jako při svém debutu v roce 2020 skončil v prvním kole. Letos podlehl po více než dvouhodinovém boji 6-7 5-7 domácímu Sebastianu Báezovi.



21letý Argentinec, který loni na podzim vyhrál tři antukové challengery a zahrál si semifinále na NextGen ATP Finals v Miláně, v prvním letošním zápase na antuce přišel dvakrát o podání. V prvním setu neudržel vedení 4-2 a celkem pětkrát byl dva míčky od ztráty sady. K setbolu ale Verdaska nepustil a ujal se vedení 1-0.



Druhou sadu Báez začal ztrátou podání, ale pak získal čtyři gamy v řadě a za stavu 5-2 měl dva mečboly. Jenže je nevyužil a o vedení přišel. Nicméně od stavu 5-5 získal 8 z 10 výměn a nakonec přeci jen vydřel vítězství.



O první čtvrtfinále na turnaji ATP se bývalý nejlepší junior světa Báez, 77. hráč žebříčku, utká se světovou osmnáctkou Cristianem Garínem (h2h 0-0). Chilský tenista předloni v Córdobě triumfoval, proti Báezovi ho čeká první letošní zápas na antuce.







Loňský senzační titul neobhajuje Juan Manuel Cerúndolo, který se den před startem turnaje odhlásil kvůli zranění pravé nohy. Dvacetiletý Argentinec před rokem triumfoval hned při své debutu na turnaji ATP, což dokázal jako teprve pátý v historii.



Argentincův náhradník Daniel Galán, jenž se do hlavní soutěže dostal jako šťastný poražený z kvalifikace, svou druhou šanci využil a Huga Delliena z Bolívie porazil 7-5 6-3.



Ve druhém kole 25letý Kolumbijec Galán, jenž před dvěma týdny vyhrál challengeru v chilském Concepcionu, vyzve Jaume Munara. Španělský tenista už v pondělí vyřadil sedmého nasazeného Francouze Benoita Pairea.



Prvním kolem neprošel ani Federico Cerúndolo, bratr loňského šampiona. Třiadvacetiletý Argentinec tři dny po triumfu na challengeru v bolívijském Santa Cruz podlehl 4-6 1-6 Chilanu Alejandru Tabilovi.



Vstup do turnaje v Córdobě zvládlo pět ze šesti Španělů, jediným neúspěšným byl Verdasco. Nezaváhal loňský finalista Albert Ramos, jenž porazil 6-4 6-3 Andreje Martina. Slovenský tenista se tak první letošní výhry nedočkal ani na čtvrtý pokus.



Nejvýše nasazeným je domácí Diego Schwartzman. Dvanáctý hráč světa měl na úvod volný los, v prvním zápase na antuce od loňského French Open se utká s krajanem Juanem Pablem Ficovichem. Ten si na úvod poradil s dalším Argentincem Federicem Coriou.