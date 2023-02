Báez rázně utnul černé období. Na domácí antuce v Córdobě získal druhý titul

Sebastián Báez se v roce 2021 stal nejmladším vítězem pěti challengerů během jedné sezony a zahrál si na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let.



V roce 2022 si už připsal i první výhry na grandslamech, poprvé se dostal do finále turnaje ATP, získal první titul na okruhu ATP a poprvé porazil hráče Top 10.



Ale právě od červencového skalpu světové osmičky Andreje Rubljova a postupu do finále v Bastadu, kde vyřadil i Dominica Thiema, se mu ze dne na den přestalo dařit. Od té chvíle prohrál 17 z 18 zápasů sedm měsíců marně hledal formu.



Na vítěznou vlnu se dostal až v uplynulém týdnu na domácí antuce v Córdobě, kde využil výrazně příznivého losu a nenašel přemožitele. Čtvrtý nasazený Argentinec postupně porazil Itala Luciana Darderiho (200. v ATP), Chilana Marcela Barriose (212.), Bolívijce Huga Delliena (138.) a v dnešním finále si poradil 6-1 3-6 6-3 s krajanem Federicem Coriou (67.).



Přestože v prvním vzájemném střetnutí a v celkově již 29. čistě argentinském finále na turnaji ATP nenavázal na snadno vyhraný první set a ve třetí sadě přišel o vedení 2-0, o triumf se připravit nenechal. Po necelých dvou hodinách mohl s týmem temperamentně slavit.

A triumph on home soil



The moment @sebaabaez7 locked up his second career title at #CordobaOpen. pic.twitter.com/VVFLcwaXZx — Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2023



Bývalý nejlepší junior světa a finalista chlapeckého Roland Garros 2018 Báez si finále turnaje ATP zahrál počtvrté v kariéře a opět na antuce. Do sbírky přidal druhou trofej, poprvé slavil loni v portugalském Estorilu.



30letý Coria nenavázal na včerejší skalp obhájce titulu Alberta Ramose a prohrál poprvé po sérii devíti výher dva týdny poté, co triumfoval na challengeru v chilském Concepcionu. Ve světovém žebříčku se posune na 36. místo jen pět příček za své maximum.



O deset let mladší bratr bývalé světové trojky, finalisty French Open 2004 a vítěze dvou antukových Masters Guillerma Corii neuspěl ani ve svém druhém finále na okruhu ATP, v tom předchozím na antuce v Bastadu 2021 nestačil na Caspera Ruuda. Přesto se poprvé posune do Top 50 světového žebříčku.



Turnaj ATP 250 v Córdobě se konal popáté a už podruhé se ve finále střetli dva domácí tenisté. V roce 2019 triumfoval Juan Ignacio Londero po výhře nad Guidem Pellou. Tři z pěti ročníků vyhráli Argentinci, předloni triumfoval Juan Manuel Cerúndolo.