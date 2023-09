Báječný rok Karolíny Muchové, vyletěla o 200 míst. Na první US Open si přitom půjčovala

Ne, opravdu to už není náhoda. Karolína Muchová (27) je znovu v semifinále grandslamu a nikdo nemluví o tom, že by to bylo překvapení. Navíc je tu opět chvála od expertů z celého světa. Tenis, kterým olomoucká rodačka ničí rivalky je jednoduše hezký a pestrý. Prostě pohlazení na duši.

Talent v ní byl odjakživa a soutěživost má dcera z fotbalové rodiny v genech. Nikdy se nebála velkých jmen a na úspěchy měla zaděláno už dřív. I když…

Velká kariéra Karolíny Muchové začala o poznání později, než je současný trend. Juniorská tenisová léta jakoby ji minula.

"Chodila jsem na docela těžkou střední školu a i když jsem hrála tenis, měla jsem samá menší zranění. Když mi bylo 16 let, byla jsem opravdu malá a pak jsem hodně rychle vyrostla. Takže trpělo všechno, má kolena i záda," vyprávěla před lety pro WTA Insider o těžkém období, kdy zjistila, jak je tenisové prostředí tvrdé. "Jako dítě jsem byla druhá nebo třetí v republice, v tu chvíli každého zajímáte a každý vám chce pomoci. Jenže jak jsem se zranila, už najednou nikdo nevolal. Trochu to bolelo…"

Karolina Muchova, are you kidding!?



What a get! pic.twitter.com/MOUmzt3YMn — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Plán B neexistoval

Přesto se po dlouhých měsících dřiny dokázala Karolína prokousat mezi hráčky, které jsou zvány na grandslamy. Nejdříve nevyšlo několik kvalifikací, ale na svém prvním US Open v roce 2018 už dokázala porazit třeba Garbiňe Muguruzaovou, která ještě dva měsíce před vzájemným duelem byla světovou jedničkou.

A stunning upset in Louis Armstrong Stadium as qualifier Karolína Muchová defeats Muguruza 3-6, 6-4, 6-4!



In just her 3rd tour level match, she will now face Ash Barty in R3...#USOpen pic.twitter.com/0dfiBCWlRb — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018

To byla chvíle, kdy Muchová získala sebevědomí. A taky trochu jistoty. Do té doby pro ni byl tenis v podstatě ruleta. "Bylo to těžké, půjčila jsem si od našich nějaké peníze, abych mohla hrát. Takže tam pak byl docela nepříjemný tlak. Asi jsem trochu flegmatik, někdy je to dobré, někdy ne. Ale pořád jsem věřila, že to zvládnu. Těžko říct, co by se stalo, kdyby to nevyšlo. Vlastně jsem neměla plán B," vzpomínala v rozhovoru s uznávanou tenisovou reportérkou Courtney Nguyenovou.

Na další období si možná vzpomenete. Ve Wimbledonu 2019 zastavila v osmifinále v životní formě hrající Karolínu Plíškovou. Pak přišlo senzační tažení na Australian Open 2021, kdy poslala ven ze hry domácí Ashleigh Bartyovou, miláčka tribun.

S fyzioterapeutem okolo světa

Jenže právě v Melbourne se nadějně rozvíjející kariéra skromné holky z Olomouce zastavila. Specifické podmínky, ve kterých aktéři v podstatě nemohli opouštět hotelové pokoje, regenerovali ve stísněných podmínkách a více než pohyb na čerstvém vzduchu jim byl doporučován klid v izolaci, si vyžádaly mnohá zranění. Muchová nebyla výjimkou. Více než dvoucentimetrová trhlina v břišním svalu se stala skoro na další dva roky soupeřem, se kterým se těžko dalo hrát.

Několikrát se zkusila vrátit. Jenže jak vám potvrdí tenisté, břišní svaly se hojí jen klidem a hodně těžko. Při návratech se šetřila, hlavně podávat nemohla naplno, aby postižené místo nenamáhala. A stejně se sval opakovaně trhal.

Zatímco jiní tenisté ze špičky s sebou vozili trenérský tým, Muchová volila v dobách úspor jiné řešení. "Na každý turnaj sebou beru fyzioterapeuta," vyprávěla. Jaroslav Blažek s ní opravdu objel celý svět, kromě péče o často zraněné tělo se staral i o kondici a vydržel všechna střídání trenérů, kteří českou tenistku vedli.

Muchová začínala s Emilem Miškem, toho pak ovšem vystřídal David Kotyza. V krátkém, ale velmi důležitém období, kdy se naposledy drápala žebříčkem vzhůru, jí pomáhal Jan Blecha. Od dubna je koučem Muchové opět Slovák Miške.

Za rok vylétla o 200 míst vzhůru

Pohled na historii žebříčku WTA ukazuje, že loni před startem US Open patřila semifinalistce právě probíhajícího newyorského grandslamu 235. příčka. Dnes je členkou TOP 10, má za sebou impozantní vystoupení na Roland Garros, kde došla až do finále a vynikající bilanci má i na venkovních betonových kurtech, kde na "Masters" v Dubaji a Indian Wells došla do čtvrtfinále a v Cincinnati hrála finále.

Jen od Wimbledonu má odehráno 16 zápasů a ten s Coco Gauffovou bude 17. v pořadí za měsíc a půl. Tělo Muchové prostě drží a to je ta podstatná zpráva pro to, aby mohla bavit publikum.

2 - With victory over Sorana Cirstea, Karolina Muchova has become only the second Czech player to reach the women's singles semi-final at Roland-Garros and the US Open in a calendar year, after Helena Sukova in 1986. Throwback.#USOpen #USOpen2023 | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/vnY5vYsyG4 — OptaAce (@OptaAce) September 6, 2023

Na grandslamech má letos výjimečnou bilanci 12 vítězství a tří proher a je vůbec první Češkou, které se od roku 1986 podařilo probojovat mezi nejlepší čtyři na Roland Garros i US Open.

Za tím vším je ale spousta trpělivé a neviditelné dřiny, kterou si Muchová musela projít. "Myslím, že mé tělo potřebovalo dlouhou a nepřetržitou péči, abychom objevili způsob, kdy zůstane zdravé a já se nebudu potýkat se zraněními v každém zápase. Jsem moc ráda, že mohu hrát mnohem více turnajů než dříve. Je mi 27 let a jsem šťastná a mnohem víc si vážím toho, že tu mohu být," prohlásila Muchová.

