Bartyová nebude obhajovat titul na Turnaji mistryň. Chce udělat vše pro triumf na Australian Open

Ashleigh Bartyová se letos zúčastnila 13 turnajů a 5 z nich dokázala vyhrát. Jeden z titulů slavila v červenci ve Wimbledonu, kde ve dvouhře získala druhou grandslamovou trofej. Další přidala na Yarra Valley Classic v Melbourne, v Miami, Stuttgartu a Cincinnati.



Po nečekané porážce ve třetím kole US Open se na začátku září vrátila do Austrálie a po dnešku je jasné, že žádné další cestování v tomto roce neplánuje. Po odhlášení z Indian Wells (USA) a finále Poháru Billie Jean Kingové (Česko, Praha) se omluvila také z Turnaje mistryň (Mexiko, Guadalajara).



"Chtěla bych každému oznámit, že letos už se nezúčastním žádného turnaje, včetně Turnaje mistryň," oznámila vítězka posledního ročníku 2019 Bartyová.



"Bylo to těžké rozhodnutí, ale musím upřednostnit své tělo, zotavit se z náročné sezony 2021 a soustředit se na přípravu před australským létem," uvedla Australanka.



Akce pro osm nejlepších hráček uplynulé sezony se letos výjimečně přesunula do mexické Guadalajary, neboť v čínském Shenzhenu se podnik nebude konat druhý rok po sobě vinou opatření proti šíření viru Covid-19.



V Mexiku se má hrát v nadmořské výšce 1500 metrů a navíc s beztlakými míčky, které za normálních podmínek hodně létají. Zřejmě hlavním důvodem odhlášení Bartyové jsou však podmínky v její rodné vlasti, neboť po návratu do Austrálie by musela na dva týdny do karantény a narušila by se tak její příprava na novou sezonu.



Finále Turnaje mistryň se bude hrát v neděli 14. listopadu, z karantény by se tak Bartyová dostala až na začátku prosince a měla by zhruba měsíc na odpočinek a přípravu na oblíbenou část sezony na domácích turnajích v Austrálii.



"Vzhledem k přetrvávajícím podmínkám cestování zpátky do Queenslandu a karanténním pravidlům nejsem ochotna ohrozit svou přípravu a leden. Přeji všem hráčkám jen to nejlepší a úspěšný Turnaj mistryň. Já se teď soustředím na australské léto a udělám vše pro to, abych vyhrála Australian Open," dodala rodačka z Ipswiche Bartyová.