Bartyová v Adelaide vyřadila obhájkyni titulu Šwiatekovou a zaútočí na druhý double

Ashleigh Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů a bojovala se zraněním paže, přesto na okruhu WTA posbírala nejvíce titulů (5) a rok ukončila s vynikající bilancí 42-8. Sezonu se i kvůli hygienickým opatřením rozhodla uzavřít už po vypadnutí ve třetím kole US Open a neobhajovala triumf na Turnaji mistryň.



Do sezony 2022 vstupuje vítězka loňského Wimbledonu na domácí půdě v Adelaide, kde předloni získala první ze dvou domácích trofejí. Hned v úvodním zápase sice měla obrovské potíže, duel s Cori Gauffovou ale otočila a další dvě soupeřky už v souboji grandslamových šampionek bez problémů a bez ztráty servisu přehrála.



Včera si 25letá Australanka poradila se Sofií Keninovou a dnes nedala šanci ani Ize Šwiatekové. Polskou obhájkyni titulu porazila 6-2 6-4, když dokázala odvrátit oba brejkboly, a vzájemnou bilanci upravila na 2-0.



"Dnes jsem cítila, že jsem na podání opravdu silná. Naopak na returnu jsem se dokázala dostat do hry, což je proti takové soupeřce důležité," pochvalovala si Bartyová.







Ve svém celkově jubilejním 20. finále bude Bartyová bojovat o 14. titul proti Jeleně Rybakinové (h2h 1-0). 22letá Kazaška si v semifinále poradila 6-4 6-3 s Japonkou Misaki Doiovou.



Světová čtrnáctka Rybakinová si finále zahraje poosmé v kariéře. Usilovat bude o třetí a dosud nejcennější titul. První dvě trofeje získala na podnicích WTA 250 v Bukurešti 2019 a Hobartu 2020.



Bartyová už včera postoupila do finále také ve čtyřhře, ve které startuje se Storm Sandersovou. Zaútočí na celkově 12. deblový triumf, vyhrát dvouhru a čtyřhru na jednom turnaji dokázala zatím jen loni na antuce ve Stuttgartu.





• WTA 500 ADELAIDE•

Austrálie, tv. povrch, 848.000 dolarů

sobotní výsledky (08. 01. 2022) • Dvouhra - semifinále • Bartyová (1-Austr.) - Šwiateková (5-Pol.) 6-2 6-4 Rybakinová (7-Kaz.) - Doiová (Jap.) 6-4 6-3