US OPEN - Světová jednička Ashleigh Bartyová v prvním kole US Open nezaváhala. Ruskou finalistku z roku 2010 Věru Zvonarevovou přehrála 6-1 7-6(7) a svou neporazitelnost prodloužila na 12 setů a na tradičních turnajů už na 13 zápasů. V dalším zápase Australanku vyzve 18letá Dánka Clara Tausonová.

Ashleigh Bartyová je se šesti finálovými účastmi, pěti tituly a nyní vynikající bilancí 41-7 královnou letošní sezony. V prvním kole US Open, v němž si poradila 6-1 7-6(7) s veteránkou Věrou Zvonarevovou, se vyjma vyřazení na úvod olympijských her dočkala už 13. vítězství v řadě, 12. na tvrdých površích.

Vítězka letošního Wimbledonu, jedné z generálek v Melbourne, podniků v Miami a Stuttgartu a přípravného turnaje v Cincinnati navíc neprohrála už 12 setů v řadě, i když dnes k tomu neměla daleko.

Ve druhé sadě dvakrát neuhájila náskok brejku, set nedopodávala a v tie-breaku po nevyužitém mečbolu čelila setbolu soupeřky. Rozhodující dějství však nedopustila a za hodinu a půl prošla do další fáze závěrečného grandslamu sezony.

Pro 25letou Australanku je US Open nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open byla dvakrát ve čtvrtfinále a jednou v semifinále a French Open i Wimbledon vyhrála, v New Yorku je jejím maximem osmifinále z let 2018-19.

V hlavní soutěži newyorského podniku velké čtyřky startuje pošesté, loni kvůli obavám z koronaviru nepřijela a zbytek sezony vynechala. "Byla jsem zklamaná, že jsem loni nemohla přijet. Je skvělé být zpět a hrát před fanoušky, kteří jsou úžasní," řekla Bartyová na kurtu.

Další soupeřkou největší favoritky na letošní triumf bude Clara Tausonová. S 18letou Dánkou změří síly poprvé.

Švýcarka Belinda Bencicová vykročila za obhajobou předloňského semifinále výhrou dvakrát 6-4 nad Nizozemkou Arantxou Rusovou. Po zisku zlata na olympiádě v Tokiu se jí hraje lépe. "Jsem uvolněná a cítím se moc dobře," pochvalovala si. Ve druhém kole se olympijská vítězka utká s Martinou Trevisanovou.

Iga Šwiateková na všech letošních grandslamech došla minimálně do osmifinále a o to samé se pokusí na US Open, kde je jejím maximem loňské třetí kolo. Nasazená sedmička do turnaje vstoupila vítězstvím 6-3 6-4 nad domácí kvalifikantkou Jamie Loebovou a v dalším kole se střetne s Fionou Ferrovou.