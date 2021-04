Bautista porazil Medveděva i potřetí, v semifinále ho čeká italský mladík Sinner

Roberto Bautista po dvou těžkých třísetových zápasech proti Němci Struffovi a bývalému domácímu šampionovi Isnerovi, kterému dokonce utekl z mečbolu, porazil nečekaně snadno 6-4 6-2 nejvýše nasazeného Rusa Daniila Medveděva.



"Mám velkou radost z toho, jak jsem dneska hrál. Daniil je světová dvojka a jeden z nejlepších hráčů na světě," řekl dvaatřicetiletý Bautista, který je v Miami nejstarším zbývajícím hráčem v pavouku.



Do semifinále turnaje Masters se španělský tenista dostal potřetí v kariéře. Jediné finále si zahrál v Šanghaji 2019, kde tehdy vyřadil Novaka Djokoviče, ale v boji o titul nestačil na Andyho Murrayho.



Příštím soupeřem Bautisty bude devatenáctiletý Jannik Sinner z Itálie, který si poradil 7-6 6-4 s Alexandrem Bublikem a postoupil do svého největšího semifinále. A poražený Kazach měl pro soupeře pouze slova chvály.







"On vážně není člověk," řekl Bublik. "Velmi mě překvapuje, jak je ve svém věku psychicky odolný, spoustě hráčů tohle chybí. V zápase jsem mu několikrát řekl, že hraje jako robot. Ale myslel jsem to jako kompliment, protože je opravdu velmi dobrý hráč," dodal.



Bautista proti Sinnerovi nastoupil už před dvěma týdny v Dubaji, kde prohrál ve třech setech. "Bylo to těsné, ale nyní budu muset podat podobný výkon jako dnes. Je ve formě a roste z něj jeden z nejlepších hráčů světa," uvedl Bautista.



Medveděv hrál první turnaj jako světová dvojka a při neúčasti kompletní Big 4 byl největším favoritem. První problémy měl už ve třetí kole proti Australanu Alexeii Popyrinovi, proti kterému dohrával v křečích. Na zkušeného Bautistu ale recept znovu nenašel.



"Jeho hra mi nesedí. Nevím proč, ale nedokážu se dostat do rytmu a nehraju tak, jak bych si představoval. On ví, jak na mě a já do příště budu muset něco změnit," řekl zklamaný Medveděv.



O druhé semifinálové dvojici se rozhodne dnes v soubojích Stefanose Tsitsipase s Hubertem Hurkaczem a Andreje Rubljova se Sebastianem Kordou.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 4.299.205 dolarů

středeční výsledky (31. 03. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Bautista (7-Šp.) - Medveděv (1-Rus.) 6-4 6-2 Sinner (21-It.) - Bublik (32-Kaz.) 7-6(5) 6-4