Bautista v Dauhá otočil zápas s Opelkou, Gasquet letos poprvé vyhrál a vyzve Rubljova

Když hrál Roberto Bautista před dvěma lety v Dauhá naposledy, získal svůj poslední 9. titul na okruhu ATP. Od té doby se dostal do čtvrtfinále Australian Open či semifinále Wimbledonu a pomohl Španělsku k triumfům v Davis Cupu a na ATP Cupu.



Na zisk jubilejního desátého individuálního titulu však už přes dva roky čeká. Jediné finále za posledních 26 měsíců si zahrál před dvěma týdny v Montpellier, kde nestačil na Davida Goffina.



Letos v Kataru 32letý Španěl začal obratem proti Reilymu Opelkovi. S více než dvoumetrovým Američanem sice prohrál vinou tří nevyužitých brejkbolů první set, ale vývoj večerního zápasu otočil.



Když Bautista za stavu 5-4 ve třetí sadě podával na vítězství, tak soupeři ještě nabídl brejkbol, ale odvrátil ho a vzápětí proměnil druhý mečbol. Po dvou hodinách a pěti minutách zvítězil 4-6 6-3 6-4 a o devět let mladšímu Opelkovi, kterého nezachránilo ani 23 es, oplatil porážku z posledního vzájemného střetnutí.



"Na tomto kurtu se cítím dobře, mám na něj spoustu hezkých vzpomínek. Jsem rád, že jsme zpátky v Kataru a ještě spokojenější jsem s výsledkem, protože jsem hrál opravdu dobrý zápas a porazil opravdu velmi dobrého soupeře. Jsem vážně šťastný, že jsem vyhrál. Teď si chci dobře odpočinout a připravit se na další zápas," řekl Bautista v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



Ve druhém kole se 13. hráč světa Bautista střetne s Alexanderem Bublikem, s nímž před pěti lety prohrál v Moskvě. Kazašský tenista dnes postoupil po výhře 6-4 6-2 přes Inda Ramkumara Ramanathana, když odvrátil všechny čtyři brejkboly a hned první mečbol proměnil po servisu spodem.



Underarm FTW



Alex Bublik pulls out the underarm serve on match point... pic.twitter.com/QcvmHcPVsA — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2021



Richard Gasquet letos odehrál pouze jeden zápas, kvůli zranění chodidla přišel o Australian Open. První výhru v roce 2021 si připsal až dnes v Dauhá, když Slovince Blaže Rolu porazil dvakrát 6-4.



"Je to pro mě skvělé, že tu mohu hrát. Je to jeden z nejlepších turnajů na světě a já na něj mám skvělé vzpomínky," radoval se francouzský šampion z roku 2013.



Ve druhém kole 34letý Gasquet vyzve ruského obhájce titulu Andreje Rubljova, který včera triumfoval v hale v Rotterdamu, vyhrál čtvrtý turnaj ATP 500 v řadě a letošní zápasovou bilanci vylepšil na 13-1.



"Rád hraju proti skvělý hráčům. Je mi skoro 35 let, ale pořád trénuju. Pořád soutěžím. Jsem tady a jsem připraven. Vím, že mě čeká těžký soupeř, ale nemám co ztratit a budu se snažit vyhrát," řekl odhodlaný Gasquet před prvním vzájemným duelem s o jedenáct let mladším Rubljovem.







Poprvé od Australian Open, na kterém se dostal senzačně z kvalifikace až do semifinále, se představil Aslan Karacev a své působení v Dauhá zahájil úspěšně. Ruský tenista v souboji divokých karet přehrál 6-4 6-0 domácího outsidera Mubaraka Shannana Zayida a může se těšit na čtvrtfinále proti nasazené jedničce Dominicu Thiemovi.



Největší hvězdou letošního ročníku je trojnásobný šampion Roger Federer, který se chystá na první turnaj od loňského Australian Open a po dvou operacích kolena. Ve druhém kole 39letý Švýcar čeká na vítěze duelu Chardy-Evans.



Největším papírovým soupeřem Federera na cestě do semifinále měl být 24. hráč světa Borna Čorič. Chorvat se ale dnes kvůli zranění ramena, s nímž měl problémy už v sobotním semifinále v Rotterdamu, z turnaje odhlásil. V Kataru ho nahradil lucky loser Norbert Gombos ze Slovenska, jenž v prvním kole vyzve Tunisana Maleka Džazírího.