Bejlek po bitvě v Madridu končí, čeká ji velký žebříčkový propad

WTA MADRID – Sára Bejlek (19) si hlavní soutěž turnaje v Madridu nezahraje. Ve finále kvalifikace podlehla švýcarské soupeřce Rebece Masárové (25) po třísetové bitvě 2:6, 7:5 a 2:6. Českou tenistku tak čeká výrazný propad žebříčkem, protože v Madridu neobhájila body za loňskou osmifinálovou účast.

Masárová - Bejlek 6:2, 5:7, 6:2

Jen jednou se na okruhu potkaly Sára Bejlek a Rebeka Masárová. V loňském roce se radovala po třísetové bitvě švýcarská tenistka, a to také ve finálovém kole kvalifikace na turnaji v Berlíně. Obě hráčky si tak podobnou situaci zopakovaly i tentokrát.

Úvod zápasu vyšel lépe Masárové. Tenistka se slovenskými kořeny sebrala hned první dva servisy své soupeřky, a i když jednou zaváhala, sadu dovedla k pohodlné výhře 6:2.

Česká tenistka, která zde v Madridu v loňském roce odehrála svůj životní turnaj, když došla až do osmifinále, se trápila především na podání. Přestože trefila do kurtu 92 % prvních servisů, nezískala z nich ani polovinu výměn. Její soupeřka uspěla v 82 % případů.

Druhý set dlouho vypadal jako jednoznačná záležitost rodačky z Hrušovan nad Jevišovkou. Bejlek vedla 4:2, později 5:3, soupeřka však ztrátu srovnala. V koncovce ale Češka znovu zabojovala, sadu získala 7:5 a utkání musela rozhodnout závěrečná sada.

A Bejlek ji začala velmi dobře, když se dostala do vedení 2:0. To však byla také poslední pozitiva české tenistky. Masárová získala následujících šest her a po dvou hodinách mohla slavit postup do hlavní soutěže v Madridu.

Obě tenistky se trápily na servisu. Zatímco Švýcarka vyhrála po svém podání 57 % míčů, Češka rovných 50 %. Bejlek čelila během třísetové bitvy 14 brejkbolovým příležitostem soupeřky, z nichž šest odvrátila. Masárová čelila jen sedmi podobným hrozbám, dvě odvrátila. Ze 14 her na podání uspěla Češka jen v šesti případech, Švýcarka devětkrát.

Českou tenistku tak čeká výrazný propad v žebříčku. Ze současné 146. pozice by se za neobhájené loňské osmifinále mohla propadnout zhruba na 185. příčku.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu