Bejlek v Aucklandu v souboji teenagerek neuspěla. Proti favoritce šestkrát přišla o servis
Jovicová – Bejlek 7:6, 6:4
Bejlek se v jejím druhém zápase na Novém Zélandu dařilo ze začátku navázat na úspěšné první kolo, ve kterém po solidním výkonu přehrála Panu Udvardyovou. Favoritku Jovicovou brejkla hned ve třetí hře a následně zvýšila náskok. Od té chvíle se jí ale na podání přestalo dařit.
Ztratila tři ze čtyř následujících her na servisu a v té, kterou si udržela musela odvracet dva brejkboly a zároveň setboly. Sadu nakonec dotáhla do tie-breaku, ve kterém měla však katastrofální začátek. Prohrála prvních pět bodů, a přestože snížila na 3:5, více už sadu Američance nezkomplikovala.
Druhou sadu začaly hráčky třemi ztracenými servisy v řadě. Jako první si uhrála podání Jovicová, která si náskok držela až do osmé hry. V té se Bejlek podařilo brejknout soupeřku čistou hrou a srovnala na 4:4. Od té chvíle už však uhrála jen dva míčky a po hodině a 50 minutách se musela s turnajem rozloučit.
Pro Bejlek se i přes porážku jednalo o povedený turnaj, na kterém zvládla úvodní kolo a připsala si první výhru na hlavním okruhu WTA od červencového domácího turnaje v Praze. Následně ukázala, že i na betonech může hrát vyrovnanou partii s výše postavenou hráčkou. Tentokrát ji však zradilo podání.
Osmnáctiletá Jovicová, která je v Aucklandu nasazenou trojkou vyřadila obě Češky, které byly v pavouku. V prvním kole si poradila po obratu s kvalifikantkou Gabrielou Knutsonovou. O semifinále si zahraje proti vítězce duelu mezi Kaitlin Quevedovou a Sofií Costoulasovou.
