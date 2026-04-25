Nečekaný výbuch Svrčiny. V Římě selhal a zahodil obrovskou šanci na titul
Svrčina – Guerrieri 4:6, 6:2, 1:6
Svrčina postupoval turnajem v Římě naprosto s přehledem a ani jednomu z úvodních čtyř soupeřů nepovolil set. V nedělním finále se ovšem s rolí velkého favorita popasovat nedokázal a překvapivě na titul nedosáhl.
Přitom narazil na až 338. hráče světa Guerrieriho, který v 27 letech nikdy v minulosti nepřekročil čtvrtfinále na challengerech a musel v italské metropoli začínat už v kvalifikačních bojích.
Český favorit dohnal v úvodní sadě manko 1:3 a pak za stavu 3:5 zlikvidoval setboly. Ital však set dopodával. Ve druhém dějství Svrčina odvrátil všech pět brejkbolů a po necelé hodině stav utkání srovnal. V rozhodujícím setu ovšem úplně odpadl a dokázal proti outsiderovi získat jen jeden game.
Svrčina, který loni posbíral tři triumfy na challengerech a zajistil si debut v elitní stovce žebříčku, upravil svou finálovou bilanci na této úrovni na 5:5. V živém pořadí se posunul o 12 míst na 115. pozici.
Nyní čeká českého tenistu bleskový přesun na domácí půdu do Ostravy, kde v pondělí vypukne další turnaj této kategorie. Také v Česku bude Svrčina plnit roli nasazené jedničky a v úvodním kole ho čeká souboj s Felixem Gillem z Velké Británie.
