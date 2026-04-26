Fantastická výhra Plíškové! Podceňovaná Češka smazala obrovské manko a jde v Madridu dál
Mertensová – Plíšková 5:7, 6:2, 6:7
Plíšková byla dle očekávání agresivnější hráčkou na kurtu a hlavně její údery rozhodovaly o tom, kdo si připíše vítězný bod. Mertensová nastupovala jako favoritka, ovšem česká hráčka neměla problém s ní držet krok. Úvodní čtyři gamy žádnou šanci na returnu nenabídly a po 14 minutách bylo srovnáno 2:2.
V sedmé hře se Plíšková mohla propracovat k prvním brejkbolům. Mertensová však měla za stavu 15:30 štěstí a zahrála nechytatelné prasátko. Zápas nakonec nabídl první šanci na returnu až při skóre 5:5, kdy Mertensová zkazila bekhend. Češka vzápětí pokračovala v dominanci na vlastním servisu a těsný úvodní set uzavřela čistou hrou.
Hned v úvodu druhého dějství se Plíšková dostala do prvních problémů na vlastním podání. Mertensová ji za stavu 30:30 donutila v delší výměně k chybě. Bývalá světová jednička ovšem agresivně hrozbu zlikvidovala. Přišla však další, na kterou Češka vyrobila dvojchybu. Prohrávala tak 0:2.
Brejkem povzbuzená Belgičanka si náskok pečlivě hlídala a o pár minut později stále měla v zádech nadějné vedení. Plíšková naopak začala odpadat, dělala víc nevynucených chyb a nakonec uhrála za celý druhý set, který skončil dalším brejkem, pouhé dva gamy.
Na Plíškové už bylo vidět, že nemá dostatek sil. Mertensové stačilo míč držet ve výměnách a již ve čtvrtém gamu, v němž česká hráčka příliš chybovala a čistou hrou přišla o podání, šla Belgičanka do vedení o brejk. Plíšková sice v dalším gamu zastavila sérii 10 prohraných bodů, nicméně ztracený servis si zpátky nevzala a velmi solidní Mertensová byla při skóre 4:1 dva gamy od vítězství.
Za tohoto stavu Češka ještě vykřesala naději, když odvrátila celkem čtyři brejkboly, tři v řadě, a snížila. Následně odehrála vynikající a agresivní game na returnu a postupně výrazné manko tří her smazala. V následujících minutách musela Plíšková dvakrát podávat na udržení se v zápase a v obou případech tento těžký úkol ustála.
O vítězce napínavé bitvy tak musel rozhodnout tie-break. Plíšková vyrobila dvojchybu a pustila Mertensovou do vedení 2:0. Nepříjemné manko však i díky dvěma chybám soupeřky otočila a na druhou stranu se vydala s náskokem 4:2. Vítězná série české hráčky pokračovala a při skóre 6:2 měla čtyři mečboly v řadě. Nakonec využila ten druhý v pořadí.
Plíšková tak zvládla v letošním ročníku Madrid Open už tři bitvy. Komplikace musela řešit také proti Sinje Krausové a Marii Sakkariové, přičemž set neztratila pouze proti řecké hvězdě. V tomto dějišti účinkuje jubilejně podesáté a teprve podruhé přešla přes druhé kolo (semifinále 2018).
Před dvěma týdny v Linci se bývalá světová jednička, která po US Open 2024 přes rok kvůli problémům s kotníkem nehrála, vrátila po dalších zdravotních potížích a zaznamenala čtvrtfinálovou účast. V posledních dnech tak potvrzuje, že se jí comeback na kurty v pokročilém tenisovém věku vyplácí a tenis rozhodně nezapomněla.
Nyní má v Madridu jedinečnou šanci projít do čtvrtfinále. Bude totiž v osmifinále čelit Solaně Sierraové, kterou zničila před pár měsíci na podniku stejné úrovně na betonu v Dauhá. Argentinka bude usilovat o druhé kariérní a jasně největší čtvrtfinále na hlavní tour. Na akcích WTA 1000 je v osmifinále poprvé.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Karolíně, tleskam ve stoje a mocně gratuluji!
Parádní výkon od toho kolapsu na 1:4, kdy prohrála snad 14bodů v řadě.
Ty přímky, ale i zatáčky do rohu kurtu byly excelentní. Hlavně se divím, jak vydržela nekazit, proti královně vraceček.
Bylo i moc důležité, že si nebála chodit pro body na sako.
Super a teď zregenerovat na další zápas!
Může dělat ksichtíky, ale to o charakteru vypovídá asi jako hození raketou...
Za mě je to skromná a sympatická holka, přes všechny úspěchy, co dosáhla. Potkával jsem ji i v O2 na BJKC a tam se mi to potvrdilo. I vůči soupeřkám je fér a na rozdíl od jiných umí unést prohru.
Změnit titulek na - Kája je krok od postupu, to Elisku prostě nakoplo.
Kacenka :-(( ale jeste bojuje....