Fantastická výhra Plíškové! Podceňovaná Češka smazala obrovské manko a jde v Madridu dál

DNES, 13:13
WTA MADRID - Karolína Plíšková doslova vydřela postup do osmifinále na prestižní tisícovce v Madridu. Bývalá světová jednička prohrávala v rozhodujícím setu už 1:4 a 0:40, ovšem díky fenomenálnímu obratu bude ve španělské metropoli pokračovat. Podceňovaná česká tenistka po více než dvouhodinové bitvě přetlačila 7:5, 2:6, 7:6 favorizovanou Elise Mertensovou.
Plíšková Karolína
Mertens Elise
Karolína Plíšková vydřela postup do osmifinále na Masters (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Mertensová – Plíšková 5:7, 6:2, 6:7

Plíšková byla dle očekávání agresivnější hráčkou na kurtu a hlavně její údery rozhodovaly o tom, kdo si připíše vítězný bod. Mertensová nastupovala jako favoritka, ovšem česká hráčka neměla problém s ní držet krok. Úvodní čtyři gamy žádnou šanci na returnu nenabídly a po 14 minutách bylo srovnáno 2:2.

V sedmé hře se Plíšková mohla propracovat k prvním brejkbolům. Mertensová však měla za stavu 15:30 štěstí a zahrála nechytatelné prasátko. Zápas nakonec nabídl první šanci na returnu až při skóre 5:5, kdy Mertensová zkazila bekhend. Češka vzápětí pokračovala v dominanci na vlastním servisu a těsný úvodní set uzavřela čistou hrou.

Hned v úvodu druhého dějství se Plíšková dostala do prvních problémů na vlastním podání. Mertensová ji za stavu 30:30 donutila v delší výměně k chybě. Bývalá světová jednička ovšem agresivně hrozbu zlikvidovala. Přišla však další, na kterou Češka vyrobila dvojchybu. Prohrávala tak 0:2.

Brejkem povzbuzená Belgičanka si náskok pečlivě hlídala a o pár minut později stále měla v zádech nadějné vedení. Plíšková naopak začala odpadat, dělala víc nevynucených chyb a nakonec uhrála za celý druhý set, který skončil dalším brejkem, pouhé dva gamy.

Na Plíškové už bylo vidět, že nemá dostatek sil. Mertensové stačilo míč držet ve výměnách a již ve čtvrtém gamu, v němž česká hráčka příliš chybovala a čistou hrou přišla o podání, šla Belgičanka do vedení o brejk. Plíšková sice v dalším gamu zastavila sérii 10 prohraných bodů, nicméně ztracený servis si zpátky nevzala a velmi solidní Mertensová byla při skóre 4:1 dva gamy od vítězství.

Za tohoto stavu Češka ještě vykřesala naději, když odvrátila celkem čtyři brejkboly, tři v řadě, a snížila. Následně odehrála vynikající a agresivní game na returnu a postupně výrazné manko tří her smazala. V následujících minutách musela Plíšková dvakrát podávat na udržení se v zápase a v obou případech tento těžký úkol ustála.

O vítězce napínavé bitvy tak musel rozhodnout tie-break. Plíšková vyrobila dvojchybu a pustila Mertensovou do vedení 2:0. Nepříjemné manko však i díky dvěma chybám soupeřky otočila a na druhou stranu se vydala s náskokem 4:2. Vítězná série české hráčky pokračovala a při skóre 6:2 měla čtyři mečboly v řadě. Nakonec využila ten druhý v pořadí.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková tak zvládla v letošním ročníku Madrid Open už tři bitvy. Komplikace musela řešit také proti Sinje Krausové a Marii Sakkariové, přičemž set neztratila pouze proti řecké hvězdě. V tomto dějišti účinkuje jubilejně podesáté a teprve podruhé přešla přes druhé kolo (semifinále 2018).

Před dvěma týdny v Linci se bývalá světová jednička, která po US Open 2024 přes rok kvůli problémům s kotníkem nehrála, vrátila po dalších zdravotních potížích a zaznamenala čtvrtfinálovou účast. V posledních dnech tak potvrzuje, že se jí comeback na kurty v pokročilém tenisovém věku vyplácí a tenis rozhodně nezapomněla.

Nyní má v Madridu jedinečnou šanci projít do čtvrtfinále. Bude totiž v osmifinále čelit Solaně Sierraové, kterou zničila před pár měsíci na podniku stejné úrovně na betonu v Dauhá. Argentinka bude usilovat o druhé kariérní a jasně největší čtvrtfinále na hlavní tour. Na akcích WTA 1000 je v osmifinále poprvé.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

subaru
26.04.2026 16:00
Kolik tady bylo příspěvků za ty roky proč nezabalí.
com
26.04.2026 16:08
odemě ani jeden
com
26.04.2026 16:00
a srdííííčkujéééém smilesmilesmile
The_Punisher
26.04.2026 15:49
A Maruška s Lindou berou set!
Diabolique
26.04.2026 15:51
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:47
Tak i Ondra tam nakonec Káju procpal po svém.
frenkie57
26.04.2026 15:42
Koukal jsem na skóre naposledy, když to bylo 1:4 a 0:40 a říkám si, že je vymalováno a že je to škoda. Teď jsem k tomu přišel a musel jsem si 2x prominout oči a zazoomovat displey,jestli jsem se nespletl. Neviděl jsem ani míček,tak se kouknu večer na nějaké extended highlights, najdu-li.
Karolíně, tleskam ve stoje a mocně gratuluji!
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:46
ano, obrat stál za to, slušná kvalita od obou, ale hlavně od Káji.
Kytka
26.04.2026 15:58
Tohle je zase ta Karolína z nejlepších let. Dobře pamatuji jak na AO ve čtvrtfinále otočila proti Sereně ve třetím setu ze stavu 1:5 a 2 měčbolů při podání Sereny na 7:5. Když jsem viděla, že ve třetím setu zase začíná bojovat, že jí začal chodit servis, říkala jsem si, kd jiný než karolína by tohle ještě mohl otočit. Leda Muška byla nedávno taky takhle šikovná. Ale mertens jí nedala nic zadarmo, musel to tvrdě vydřít. Až teprve v tajbrejku došel Mertens dech a už nestačila vše vyběhat. Skvělé. Zdá se, že aspoň jedné z našich dřívějších TOP hráček se návrat podařil, když to nevyšlo u Petry.
tenisman1233
26.04.2026 16:00
U Petry to bylo dle mne ovlivněno také i tím 2.těhotentstvím .
Diabolique
26.04.2026 15:40
#149 na svete ...
chlebavevaju
26.04.2026 15:42
#1 ji slušela vic
com
26.04.2026 16:01
smile v live race dokonce v top 50
Mac
26.04.2026 15:35
sranda, že všechny stats měla mertenska lepší... pokud to teda nenapsali obráceně...
tenisman1233
26.04.2026 15:39
Skoro všechny:počet vyhraných setů a odvrácené brejkboly.
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:34
tak jsme tam Káju dotlačili!
Parádní výkon od toho kolapsu na 1:4, kdy prohrála snad 14bodů v řadě.
Ty přímky, ale i zatáčky do rohu kurtu byly excelentní. Hlavně se divím, jak vydržela nekazit, proti královně vraceček.
Bylo i moc důležité, že si nebála chodit pro body na sako.
Super a teď zregenerovat na další zápas!smile
aape
26.04.2026 15:45
Opravdu skvělý obrat Káji
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:49
ale ten kolaps byl šílený, úplně přestala hrát. Netuším, co se s ní dělo, jestli si potřebovala oddechnout...
Kapitan_Teplak
26.04.2026 15:34
Karolína neodpadává
tenisman1233
26.04.2026 15:34
Fenomenálně Karolína, za stavu 4:1 0:40 to nezabalila a tiebreak také zvládla skvělé. Fenomenální obrat a jen tak dál.
sojka1
26.04.2026 15:34
a pridavat! :-)
The_Punisher
26.04.2026 15:37
Tak další kolo povinně!
Diabolique
26.04.2026 15:33
A co si budem povidat ... pristi kolo Pliskova vyhraje urcite! Takze vypadne az ve ctvrtfinale s Rybakinou ...
The_Punisher
26.04.2026 15:32
Kája koukala na McNally, aby ji kopírovala Gratuluji a teď plně regenerovat. Do dalšího kola jde jako favoritka
HAJ
26.04.2026 15:32
Famtasticky Kájo. Mertens musí být s Češek na prášky.
Sinuhet1
26.04.2026 15:32
Gratulace, pekne se Mertens v tiebreaku slozila, ta statistika nebyla nahodna
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:37
vracečka je to excelentní, ale na vyhrocené momenty nemá hlavu...
sojka1
26.04.2026 15:30
vyhravala, uvadala, ozivala....... a maaaaaaaa! :-))) super, Kajo!
chlebavevaju
26.04.2026 15:29
Já jsem normálně dojatý. Karolino, diky. A k tomu spokojena Tynda s malym uličníkem v boxu.
Diabolique
26.04.2026 15:26
Kaja hraje vyborne. Moc dobre, ze se vratila!
Jarulenka
26.04.2026 15:24
Projede to v samotném vyvrcholení
chlebavevaju
26.04.2026 15:27
Ale ticho, smazaný uživateli.
Jarulenka
26.04.2026 15:31
Ty jsi smáznutý.
pantera1
26.04.2026 15:36
Kája vyvrcholila vítězně a com s ní
Jarulenka
26.04.2026 15:36
No jo, to si potom nezablije
pantera1
26.04.2026 15:38
Bude jiná příležitost .
PTP
26.04.2026 15:42
Vzhledem k tomu, jak to bylo těsný, se poblil a udělal zároveň.
pantera1
26.04.2026 15:44
ty seš neuvěřitelnej
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:39
někdo vyvrcholení má jiný ne, tak to v životě chodí
chlebavevaju
26.04.2026 15:16
Mertens je v mém žebříčku oblíbenosti hned na druhém místě od konce, níže je jen Swiatek. Otřesně nesympatická bytost.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:18
a čím ti je tak nesympatická?
Reagovat
chlebavevaju
26.04.2026 15:20
Uz jen tim, jak vypadá. Chováním na kurtu to jen umocňuje.
Reagovat
Diabolique
26.04.2026 15:29
jj, treba ze drzi raketu, ze jo nebo ze s ni boucha do micku, hrozny chovani!!!!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:43
přesně
Může dělat ksichtíky, ale to o charakteru vypovídá asi jako hození raketou...
Za mě je to skromná a sympatická holka, přes všechny úspěchy, co dosáhla. Potkával jsem ji i v O2 na BJKC a tam se mi to potvrdilo. I vůči soupeřkám je fér a na rozdíl od jiných umí unést prohru.
Reagovat
Alexandris
26.04.2026 16:10
PTP
26.04.2026 15:08
Kája přepla na rezervu.
com
4:1
40:0
na 4:4.

smile


4:1
40:0
na 4:4.

smilesmilesmile
pantera1
26.04.2026 15:06
Je vidět, že Káju tlačíš, co to jde. Ještě to není úplně ztraceno .
chlebavevaju
26.04.2026 15:11
Tlačíme snad všichni ne?
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:17
com a tlačit? To ho neznáš, ten už klečel na hajzlu a měl zdvižený prkýnko.
pantera1
26.04.2026 15:24
je mi jasný, že musí aspoň jednou denně blít, aby nebyl ve stresu .
frenkie57
26.04.2026 15:36
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:44
teď se zas může narovnat a objednat si třeba vepřový koleno a pivo
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 14:56
stejně za to můžeš ty Ondro!
Změnit titulek na - Kája je krok od postupu, to Elisku prostě nakoplo.
Ondřej.Jirásek
26.04.2026 14:57
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 14:59
možná by teď pomohlo, že je krok od vyřazení
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 15:04
tak ty si nedáš pokoj!? Proti proudu
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 14:51
pěší tenis proti motorové myši neuspěje...
chlebavevaju
26.04.2026 14:47
Karolínu, už slyším zvonit umíráček. Škoda, přeškoda.
PTP
26.04.2026 14:35
Kája už má prázdnou nádrž
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 14:52
njn, čerpat teď je za všechny prachy
com
26.04.2026 14:28
a pritom v dalsim kole ceka Sierra, ktere v Dauha Karolina povolila jen 3 hry
tommr
26.04.2026 14:32
na antuce by s ní měla Karolína mnohem víc práce. Je to ale stejně jen akademická debata protože Karolína přes Mertensku nepřejde ...
PTP
26.04.2026 14:14
Rozhraní světla a stínu na kurtu je asi dost nepříjemný.
pantera1
26.04.2026 14:15
Celkově ten Madrid za mě nejhorší tisícovka, nemám ho moc ráda
PTP
26.04.2026 14:17
Snad to tam s tím světlem pořeší Saša Zverev.
chlebavevaju
26.04.2026 13:58
Karča zLoun proste nezklame, kvalita je kvalita. A pojd si pro výhru, ty jedna AceQueen.
sojka1
26.04.2026 13:55
podcenovana Kaja set! :-))
Kacenka :-(( ale jeste bojuje....
sojka1
26.04.2026 13:56
uz ne.... :-(((
Diabolique
26.04.2026 13:55
Ale zase Pliska ma doma prvni set ...
Saulnier
26.04.2026 13:55
Saulnier
26.04.2026 13:55
Už je blízko prvý set
Diabolique
26.04.2026 13:52
Skoda Kacenky ... z matchballu ...
PTP
26.04.2026 14:07
Odskákala to za Krejčíkovou.
Kreuz
26.04.2026 13:17
Koukam ze uz mame tri z peti
