Kopřiva je poprvé v osmifinále na Masters. Rozjetému Čechovi pomohla skreč favorita

DNES, 20:48
ATP MASTERS MADRID - Vít Kopřiva pokračuje v parádním tažení ve španělském Madridu a poprvé v kariéře si zahraje osmifinále na prestižních turnajích Masters. Rozjetý Čech sice prohrál druhý set s favorizovaným Arthurem Rinderknechem, nicméně francouzský tenista musel před rozhodující sadou kvůli zranění skrečovat.
Vít Kopřiva je poprvé v osmifinále na Masters (© THOMAS COEX / AFP)

Kopřiva – Rinderknech 6:4, 3:6 / skreč

Kopřiva nastoupil proti nasazenému Rinderknechovi po senzačním skalpu a drtivých vítězstvích nad Zhizhenem Zhangem a Andrejem Rubljovem. A nebojácně hrál také v úvodním setu proti francouzskému protivníkovi. A to zejména při likvidaci brejkbolových hrozeb.

Český tenista se trápil na servisu a ve čtyřech z pěti gamů na podání musel přes shodu. Celkem čelil osmi brejkbolům a všechny naprosto s přehledem smazal. Polovinu z nich musel řešit hned v první hře na servisu a další čtyři naopak v té poslední. Nakonec rozhodl výborný game od Kopřivy na returnu ve třetí hře, kdy Francouze při druhém brejkbolu donutil k chybě.

Rinderknech působil zoufale. Kopřiva prostě na jeho brejkbolové šance vytáhl to nejlepší ze svého repertoáru, hrál s obrovskou agresivitou a pomáhal si i servisem. Rodák z Bílovce potřeboval dva setboly. Ten první zahodil chybou z bekhendu, ovšem na ten druhý trefil výborné podání.

O několik minut později ale bylo vše jinak. Rinderknech se zlepšil, Kopřiva naopak začal víc chybovat a ve čtvrtém gamu na to doplatil. Český tenista vůbec nezvládl game na servisu, ztratil ho čistou hrou a prohrával 1:3.

Kopřiva mohl okamžitě zareagovat, ale dva brejkboly nevyužil a Rinderknech si náskok hlídal. Francouz se poté za stavu 4:1 nechal ošetřovat kvůli problému s levým lýtkem. I tak zvýšil své vedení na 5:2. Poté ale začal mít potíže s pohybem a nemohl pokaždé standardně servírovat. Čech toho ovšem nevyužil. Francouz zlikvidoval oba brejkboly a vynutil si rozhodující dějství.

Třetí set se ovšem nekonal. Rinderknech se po domluvě se svým týmem rozhodl v utkání nepokračovat, podal ruku Kopřivovi i rozhodčímu a se smutným výrazem kurt opustil.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva tak pokračuje ve svém nejpovedenějším prestižním turnaji v kariéře. Jeho předchozím maximem na Masters bylo třetí kolo loni na antuce v Římě, které nyní v Madridu o stupínek vylepšil. Tento výsledek je dalším důkazem jeho progresu v pozdějším tenisovém věku.

Loni se po letech úsilí konečně dostal do elitní stovky žebříčku a v letošní sezoně fantasticky svou pozici v nejvyšším patře světového pořadí upevňuje. Na rychlejší antuce se mu dařilo už během únorového Golden Swingu, kdy byl v Rio de Janeiru kousek od svého prvního finále na hlavní tour.

Rovněž úterní osmifinále bude pro Kopřivu velkou výzvou. Čeká ho totiž lepší ze souboje mladých talentů mezi Joaem Fonsecou a Rafaelem Jódarem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Pe3k
26.04.2026 21:48
V live score je to špatně.
Ladi
26.04.2026 21:40
Kopřiva si zasloužil vyhrát. Hrál výborně a věřím,že by Rinderknecha dneska porazil. Přeji mu to,neboť je to bojovník.
Blondie
26.04.2026 21:28
92,470 EUR před zdaněním, to potěší - grats, Vítku, udělej z toho životní turnaj!
Dobry-den
26.04.2026 21:21
Gratulace. Vítek si překonává své žebříčkové maximum.
Už je jen krůček od elitní padesátky.

Jinak dneska tedy klika (Linda a Vítek), ale aspoň se to trochu vyvažuje, dlouhodobě totiž odstupují hlavně naši.
com
26.04.2026 21:05
Joaoínek bude nad jeho síly
MARECEK7
26.04.2026 21:02
Víťas má dobrou šanci si zahrát čtvrtfinále s Jeníkem
frenkie57
26.04.2026 21:26
Jen aby se k němu dostal. Obě zázračné děti hrají na antuce také nejlépe, navíc Jodar je jak na steroidech. Jede jak pila.
The_Punisher
26.04.2026 20:54
Víťovi velká gratulace. Asi to nebylo formou, jakou by si přál, ale postupuje a to je důležité V dalším kole ho čeká nějaká "senzace" či "talent", tak zregenerovat, zanalyzovat ... ať je to příprava na Jannika
Diabolique
26.04.2026 20:53
#53 na svete v live ...
frenkie57
26.04.2026 21:27
Pěkně se tam "zakousnul"...
Pe3k
26.04.2026 21:53
V race je Kopřiva 30. za Macháčem, takže máme ve 30 hned 4 hráče, kdy naposledy bylo něco takového?
sojka1
26.04.2026 21:57
Lendl, Korda, Mecir, Novacek..... :-)
