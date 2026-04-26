Kopřiva je poprvé v osmifinále na Masters. Rozjetému Čechovi pomohla skreč favorita
Kopřiva – Rinderknech 6:4, 3:6 / skreč
Kopřiva nastoupil proti nasazenému Rinderknechovi po senzačním skalpu a drtivých vítězstvích nad Zhizhenem Zhangem a Andrejem Rubljovem. A nebojácně hrál také v úvodním setu proti francouzskému protivníkovi. A to zejména při likvidaci brejkbolových hrozeb.
Český tenista se trápil na servisu a ve čtyřech z pěti gamů na podání musel přes shodu. Celkem čelil osmi brejkbolům a všechny naprosto s přehledem smazal. Polovinu z nich musel řešit hned v první hře na servisu a další čtyři naopak v té poslední. Nakonec rozhodl výborný game od Kopřivy na returnu ve třetí hře, kdy Francouze při druhém brejkbolu donutil k chybě.
Rinderknech působil zoufale. Kopřiva prostě na jeho brejkbolové šance vytáhl to nejlepší ze svého repertoáru, hrál s obrovskou agresivitou a pomáhal si i servisem. Rodák z Bílovce potřeboval dva setboly. Ten první zahodil chybou z bekhendu, ovšem na ten druhý trefil výborné podání.
O několik minut později ale bylo vše jinak. Rinderknech se zlepšil, Kopřiva naopak začal víc chybovat a ve čtvrtém gamu na to doplatil. Český tenista vůbec nezvládl game na servisu, ztratil ho čistou hrou a prohrával 1:3.
Kopřiva mohl okamžitě zareagovat, ale dva brejkboly nevyužil a Rinderknech si náskok hlídal. Francouz se poté za stavu 4:1 nechal ošetřovat kvůli problému s levým lýtkem. I tak zvýšil své vedení na 5:2. Poté ale začal mít potíže s pohybem a nemohl pokaždé standardně servírovat. Čech toho ovšem nevyužil. Francouz zlikvidoval oba brejkboly a vynutil si rozhodující dějství.
Třetí set se ovšem nekonal. Rinderknech se po domluvě se svým týmem rozhodl v utkání nepokračovat, podal ruku Kopřivovi i rozhodčímu a se smutným výrazem kurt opustil.
Kopřiva tak pokračuje ve svém nejpovedenějším prestižním turnaji v kariéře. Jeho předchozím maximem na Masters bylo třetí kolo loni na antuce v Římě, které nyní v Madridu o stupínek vylepšil. Tento výsledek je dalším důkazem jeho progresu v pozdějším tenisovém věku.
Loni se po letech úsilí konečně dostal do elitní stovky žebříčku a v letošní sezoně fantasticky svou pozici v nejvyšším patře světového pořadí upevňuje. Na rychlejší antuce se mu dařilo už během únorového Golden Swingu, kdy byl v Rio de Janeiru kousek od svého prvního finále na hlavní tour.
Rovněž úterní osmifinále bude pro Kopřivu velkou výzvou. Čeká ho totiž lepší ze souboje mladých talentů mezi Joaem Fonsecou a Rafaelem Jódarem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Už je jen krůček od elitní padesátky.
Jinak dneska tedy klika (Linda a Vítek), ale aspoň se to trochu vyvažuje, dlouhodobě totiž odstupují hlavně naši.