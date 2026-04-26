Krutý konec Siniakové. V Madridu zahodila vedení i mečboly, osmifinále si nezahraje
Siniaková – McNallyová 3:6, 6:2, 6:7
Na los v Madridu si Siniaková rozhodně stěžovat nemůže. Češka využila snadnější cestu až do třetího kola, když si hladce poradila s Elvinou Kalievaovou i lucky loserem Annou Blinkovovou a v neděli mohla uspět proti McNallyové, která jí odklidila světovou desítku Victorii Mbokovou.
Až do stavu 3:3 nebyla ani jedna z hráček na kurtu lepší. V dalších minutách však Siniaková kupila až příliš mnoho nevynucených chyb a dost Američance zbytek úvodní sady usnadnila. Od zmíněného skóre 3:3 nakonec neuhrála už ani jeden game a po 48 minutách věděla, že bude muset utkání otáčet.
Od začátku druhého dějství Siniaková na kurtu vládla. Aktuální deblová světová dvojka výrazně omezila počet nevynucených chyb a McNallyovou ve většině výměn s přehledem přehrávala. Ve druhém setu sice zaváhala na vlastním podání, ovšem Američance ho sebrala třikrát a po tři čtvrtě hodině hry si vynutila rozhodující sadu.
Tu odstartovala česká zástupkyně výborně a bleskově šla do vedení 2:0. Servis si snadno pohlídala i ve čtvrtém gamu, ale další hru na podání si zbytečně zkomplikovala a musela odvracet brejkbol. Ztrátu náskoku brejku však nepřipustila a za stavu 4:2 byla zase o další krok blíž k vítězství.
Vzápětí mohla Siniaková odskočit do vedení už o dva brejky, ovšem McNallyová si se sérií dvou brejkbolových hrozeb poradila a následně po chybách Češky srovnala na 4:4. Rodačka z Hradce Králové však zareagovala tím nejlepším možným způsobem a po dalším brejku měla možnost bitvu dopodávat.
Tuto šanci však navzdory dvěma mečbolům nevyužila. Na první z nich Američanka vytáhla výstavní kraťas a na druhý nedokázala Siniaková zpracovat špatný odskok míčku. McNallyová tak dokázala srovnat na 5:5 a vynutila si další průběh.
Téměř tříhodinovou bitvu musel nakonec rozhodnout tie-break. Siniaková začala zkrácenou hru minibrejkem, jenže vzápětí ztratila pět bodů v řadě a odvážnější McNallyová vedla 5:1. Česká hráčka pak získala už jen jeden bod a tie-break prohrála jednoznačně 2:7.
Siniaková tak po promarněném vedení 4:2 40:15 v rozhodujícím setu a nevyužitých dvou mečbolech přišla o jedinečnou možnost znovu vylepšit své maximum na Madrid Open. Tím je právě letošní třetí kolo, přestože se jednalo už o její devátý start na tomto podniku.
Ve španělské metropoli nicméně bude pokračovat ještě v deblové soutěži po boku Taylor Townsendové. V té plní s Američankou roli nasazených dvojek a společně jsou už ve čtvrtfinále.
McNallyová se naopak může těšit na své první kariérní osmifinále na úrovni WTA 1000. Američanka v něm bude čelit krajance a světové pětce Jessice Pegulaové, nebo Martě Kosťukové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
To zabolí, ale ten závěr si Nally vybojovala, Katce nelze nic vytknout..docela kvalita v závěru. Jen víc takových zápasů!