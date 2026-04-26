Krutý konec Siniakové. V Madridu zahodila vedení i mečboly, osmifinále si nezahraje

DNES, 13:55
WTA MADRID - Kateřina Siniaková narazila ve třetím kole na prestižní tisícovce v Madridu na nenasazenou soupeřku, ale jedinečnou šanci na další vylepšení osobního maxima v tomto dějišti nevyužila a do osmifinále nepostoupila. Nad její síly byla po výsledku 3:6, 6:2, 6:7 a obrovské bitvě Caty McNallyová, přestože v rozhodujícím setu vedla už 4:2 a také měla mečboly.
Kateřina Siniaková nevyužila mečboly a v Madridu končí (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková – McNallyová 3:6, 6:2, 6:7

Na los v Madridu si Siniaková rozhodně stěžovat nemůže. Češka využila snadnější cestu až do třetího kola, když si hladce poradila s Elvinou Kalievaovou i lucky loserem Annou Blinkovovou a v neděli mohla uspět proti McNallyové, která jí odklidila světovou desítku Victorii Mbokovou.

Až do stavu 3:3 nebyla ani jedna z hráček na kurtu lepší. V dalších minutách však Siniaková kupila až příliš mnoho nevynucených chyb a dost Američance zbytek úvodní sady usnadnila. Od zmíněného skóre 3:3 nakonec neuhrála už ani jeden game a po 48 minutách věděla, že bude muset utkání otáčet.

Od začátku druhého dějství Siniaková na kurtu vládla. Aktuální deblová světová dvojka výrazně omezila počet nevynucených chyb a McNallyovou ve většině výměn s přehledem přehrávala. Ve druhém setu sice zaváhala na vlastním podání, ovšem Američance ho sebrala třikrát a po tři čtvrtě hodině hry si vynutila rozhodující sadu.

Tu odstartovala česká zástupkyně výborně a bleskově šla do vedení 2:0. Servis si snadno pohlídala i ve čtvrtém gamu, ale další hru na podání si zbytečně zkomplikovala a musela odvracet brejkbol. Ztrátu náskoku brejku však nepřipustila a za stavu 4:2 byla zase o další krok blíž k vítězství.

Vzápětí mohla Siniaková odskočit do vedení už o dva brejky, ovšem McNallyová si se sérií dvou brejkbolových hrozeb poradila a následně po chybách Češky srovnala na 4:4. Rodačka z Hradce Králové však zareagovala tím nejlepším možným způsobem a po dalším brejku měla možnost bitvu dopodávat.

Tuto šanci však navzdory dvěma mečbolům nevyužila. Na první z nich Američanka vytáhla výstavní kraťas a na druhý nedokázala Siniaková zpracovat špatný odskok míčku. McNallyová tak dokázala srovnat na 5:5 a vynutila si další průběh.

Téměř tříhodinovou bitvu musel nakonec rozhodnout tie-break. Siniaková začala zkrácenou hru minibrejkem, jenže vzápětí ztratila pět bodů v řadě a odvážnější McNallyová vedla 5:1. Česká hráčka pak získala už jen jeden bod a tie-break prohrála jednoznačně 2:7.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Siniaková tak po promarněném vedení 4:2 40:15 v rozhodujícím setu a nevyužitých dvou mečbolech přišla o jedinečnou možnost znovu vylepšit své maximum na Madrid Open. Tím je právě letošní třetí kolo, přestože se jednalo už o její devátý start na tomto podniku.

Ve španělské metropoli nicméně bude pokračovat ještě v deblové soutěži po boku Taylor Townsendové. V té plní s Američankou roli nasazených dvojek a společně jsou už ve čtvrtfinále.

McNallyová se naopak může těšit na své první kariérní osmifinále na úrovni WTA 1000. Američanka v něm bude čelit krajance a světové pětce Jessice Pegulaové, nebo Martě Kosťukové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
zfloyd
26.04.2026 16:13
hráčka McNally je teda pěkně urostlej , vymakanej maník
Kuba4Win
26.04.2026 15:05
vojta912
26.04.2026 14:48
Svědectví Fernanda Chupita, který pracuje jako v madridském tenisovém areálu jako uklízeč.
Procházel jsem kolem dámských šaten a slyšel hlasité projevy východním jazykem. V hlavě mi utkvělo suka a pizděc. Raději se informoval ochranku, protože dle rozpisu tam měla být nějaká Češka, dvě Španělky a jedna Američanka
chlebavevaju
26.04.2026 14:33
Hlava je hlava, jinak neni Siniaková o nic herně horší, než taková Vesnina, která vyhrála Indian Wells, nebo Kasatkina, která rovněž hrála finále tisícovky nebo SF na GS.
PTP
26.04.2026 14:37
Pane Vachmajstr, vy jste hlava!
tommr
26.04.2026 14:29
Katka předvedla svůj typickej kolaps na velkým turnaji. Je jedno proti komu hraje přes třetí kolo na velkým turnaji prostě nepřejde ...
com
26.04.2026 14:31
ale tak aspon se ted muze soustredit na svetovou jednicku v deblu
tommr
26.04.2026 14:34
já se obávám že jí ta dnešní prohra tak rozhodí že vypadne i v deblu ...
lana
26.04.2026 14:44
Snad ne, Coco odstoupila a ten druhý pár by mohl být snazší. A podle rozpisu to zatím vypadá, že bude mít 2 dny volno. Dá se dohromady
tommr
26.04.2026 14:49
jj Eikeri/Gleason jsou při vší úctě jen průměrné hráčky a pokud SinTown podají svůj obvyklý výkon tak by s nima neměly mít žádný problém. Z Gauffový jsem měl trochu obavy ...
tenisman1233
26.04.2026 15:05
Naštěstí v deblu hrají 2 a Katka to hodí za hlavu .
kupa
26.04.2026 16:12
Já myslím, že bude v pohodě. Za ta léta už je zvyklá hrát dobře debla po kolapsu s singlu.
lana
26.04.2026 14:39
V IW přes třetí kolo prošla. Však ono se to ještě někdy podaří znovu...
tommr
26.04.2026 14:46
to byla ta příslovečná výjimka potvrzující pravidlo ...
Mac
26.04.2026 14:13
njn, 3. kolo tisícovky, to uz jsou pro kaťušu příliš velký prachy aby to ustala...
Krisboy
26.04.2026 15:56
ladinec
26.04.2026 14:06
Iq tyqve tenistka.
Krisboy
26.04.2026 15:56
Mony
26.04.2026 13:58
4:2,40:14. ve 3.setu
To zabolí, ale ten závěr si Nally vybojovala, Katce nelze nic vytknout..docela kvalita v závěru. Jen víc takových zápasů!
Random33
26.04.2026 14:00
Ja mam pocit, ze predchozi 2 gemy mela na returnu pokazde vedeni 30-0.
chlebavevaju
26.04.2026 13:58
Kateřino, jdi se bodnout. Celá kariéra v kostce, nevyužitý potenciál.
ladinec
26.04.2026 15:51
Měla s tím něco dělat už před lety...
Georgino
26.04.2026 13:57
To mrzí hodně.
jir6
26.04.2026 13:57
Ten druhý mečbol může Katku strašit ve snech...
Random33
26.04.2026 13:57
Kolik takovych podobnych zapasu by ji mohlo strasit ve snech za celou karieru? 50?
jir6
26.04.2026 13:59
To je pravda, myslel jsem to konkrétně na tento zápas
aape
26.04.2026 14:23
Saulnier
26.04.2026 13:56
