Bencicová v Berlíně postoupila znovu po roce do finále. Siniaková si zahraje o tituly ze čtyřhry

WTA BERLÍN - Belinda Bencicová v Berlíně udolala po více než třech hodinách boje Řekyni Mariu Sakkariovou a znovu po roce v Německu postoupila do finále. O celkově 7. titul a druhý z trávy si Švýcarka zahraje s Tunisankou Ons Džabúrovou. Do finále čtyřhry postoupila Kateřina Siniaková

Belinda Bencicová ve svém třetím letošním semifinále narazila na Mariu Sakkarriovou, která si semifinále na trávě zahrála poprvé v kariéře.



V prvním setu Bencicová otočila za 0-2 na 3-2, jenže brejk nepotvrdila a rozhodnout musel až tie-break. V něm měla švýcarská tenistka setbol, ale nevyužila ho a po hodině a čtvrt dějství ztratila.



Nicméně v dalším průběhu zápasu už vítězka loňské olympiády ani jednou nepřišla o podání, když odvrátila všech šest brejkbolů, a po 3 hodinách a 10 minutách boje zvítězila 6-7 6-4 6-4. O rok starší Řekyni porazila poprvé.



25letá Bencicová postupem do finále obhájila svůj výsledek z loňska. Do finále se dostala popatnácté v kariéře, z toho již popáté na trávě. V neděli bude usilovat o 7. titul, jediný triumf na trávě slavila v Eastbourne 2015.







Se svou finálovou soupeřkou Ons Džabúrovou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Letos i zdolala ve finále v Charlestonu, pak s ní prohrála v Madridu.



27letá Tunisanka Džabúrová v semifinále porazila 7-6 6-2 americkou teenagerku Cori Gauffovou a postoupila do svého 8. finále. Tituly získala loni na trávě v Birminghamu a letos na antuce v Madridu.





Kateřina Siniaková si v Berlíně zahraje o třetí letošní titul ve čtyřhře. Někdejší světová jednička, která v Německu při absenci obvyklé partnerky Barbory Krejčíková startuje s Australankou Storm Sandersovou, může v generálce na Wimbledon získat do sbírky 16. trofej z okruhu WTA.

První nasazený pár dnes v semifinále vyřadil domácí Sabine Lisickou s Kanaďankou Biancou Andreescuovou po setech 6-1 6-3. V nedělním finále se Siniaková se Sandersovou utkají s francouzsko-švýcarskou dvojicí Alizé Cornetová a Jill Teichmannová.

Siniaková už letos spolu s Krejčíkovou ovládla úvodní grandslam sezony Australian Open. Titul slavila i na přípravném turnaji v Melbourne, kde startovala s Američankou Bernardou Peraovou.

Na Roland Garros kvůli nákaze koronavirem u Krejčíkové nemohly obhajovat titul a Siniaková klesla v deblovém světovém žebříčku z prvního místa na aktuálně čtvrté.