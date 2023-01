Bez dvou nejvýše nasazených! Po Nadalovi nezvládl 2. kolo v Melbourne ani Ruud

Casper Ruud dorazil do Austrálie i loni, ale v ATP Cupu si přivodil zranění a Australian Open se nezúčastnil. To však jeho výkony v následujících měsících vůbec neovlivnilo, protože prožil nejlepší sezonu své kariéry. Čtyřiadvacetiletý Nor získal tři tituly z antukových podniků ATP 250 a hrál finále French Open, US Open a Turnaje mistrů. Ještě k tomu ho dělila jediná výhra od postu světové jedničky.

Vstup do letošní sezony mu ale vůbec nevyšel. Z United Cupu odjížděl s bilancí 1-1, v Aucklandu překvapivě nestačil hned na Lasla Djereho a další nečekaný nezdar si připsal ve druhém kole Australian Open proti Jensonovi Brooksbymu. Američanovi sice nedovolil utkání ve třetím dějství dopodávat a po třech odvrácených mečbolech dovedl set do tie-breaku, který vyhrál, nicméně ve čtvrté sadě soupeři nedokázal vzdorovat a po skoro čtyřech hodinách mu podlehl 3-6 5-7 7-6(4) 2-6.

Dvouhra mužů na letošním Australian Open tak přišla už ve druhém kole o dva nejvýše nasazené. Včera v této fázi neuspěl Rafael Nadal, jenž dohrával proti Mackenziemu McDonaldovi se zraněním kyčle a Američanovi nesebral ani set.

Dvaadvacetiletý Brooksby, který při svém debutu v Melbourne Parku zaregistroval teprve svůj druhý skalp Top 10 a nejcennější výhru v kariéře, si o vyrovnání svého maxima na majorech (osmifinále US Open 2021) zahraje s Tommym Paulem. Jeho krajan v pětisetové bitvě udolal Alejandra Davidoviche. V jediném předchozím souboji loni v Cincinnati měl jasně navrch starší z Američanů.

Andrej Rubljov naopak zatím prochází pavoukem letošního Australian Open s přehledem. Po dominantním výkonu proti Dominicovi Thiemovi si nejlepší Rus v žebříčku poradil 6-2 6-4 6-7(2) 6-3 s nebezpečným Emilem Ruusuvuorim a postoupil do třetího kola. V něm se bývalý čtvrtfinalista potká s Danielem Evansem (H2H 4-4).

Diego Schwartzman v prvním kole přerušil sérii osmi porážek, když zdolal kvalifikanta a až 188. hráče světa Olekseje Krutycha, nicméně proti kvalitnějšímu soupeři potvrdil, že je stále v obrovské krizi. Nasazený Argentinec ve druhém kole schytal výprask 1-6 4-6 4-6 od Jeffreyho Johna Wolfa, který o své první osmifinále na grandslamech zabuje proti Michaelovi Mmohovi, nebo Alexanderovi Zverevovi.