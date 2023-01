Šok na Australian Open: Nadal vypadl už ve druhém kole. Proti McDonaldovi tahal za kratší konec a dohrával zraněný

Rafael Nadal se před rokem v Austrálii vrátil po další zdravotní pauze, ovládl generálku v Melbourne, podruhé v kariéře vyhrál Australian Open a prvního loňského přemožitele našel až v 21. zápase, konkrétně ve finále na Masters v Indian Wells. Navíc už počtrnácté kraloval na French Open a Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi utekl v počtu grandslamových trofejí o dva kousky.

První loňský nezdar na majorech zaregistroval až ve Wimbledonu, kde nenastoupil k semifinále s Nickem Kyrgiosem. A od té doby si naopak prochází jedním z nejméně povedených období své kariéry. Ve zbytku roku zvládl jen čtyři z devíti zápasů.

Letos naopak zaznamenal svůj nejhorší vstup do sezony, když poprvé v kariéře prohrál úvodní dva duely roku (s Alexem de Minaurem a Cameronem Norriem v United Cupu). A dnes po porážce 4-6 4-6 5-7 s Mackenziem McDonaldem premiérově nezvládl utkání druhého kola na Australian Open, které hrál při 18. startu na turnaji již posedmnácté. V této fázi majorů ztroskotal teprve pošesté a poprvé od Wimbledonu 2015.

Sedmadvacetiletý Američan si navzdory zdravotním problémům nasazené jedničky zaslouží veškeré uznání. Až do koncovky druhé sady hrál totiž agresivně, moc nechyboval a Nadala celkem jasně přehrával. Favorizovaný 36letý Španěl se ve chvíli, kdy dobíhal vítězný úder soupeře a skóre naskočilo na 4-6 3-5 z jeho pohledu, zranil v oblasti levé kyčle a naděje na obrat pro něj zhasla. Následující game ještě zvládl, pak se nechal v útrobách stadionu ošetřovat a překvapivě v utkání pokračoval.

A to ještě docela dlouho, ačkoli se v žádném případě nepohyboval na 100%. McDonald však nebyl schopný mu sebrat servis, povedlo se mu to až v 11. hře. Zápas následně s přehledem ukončil.

"Mám vážně radost z toho, jak jsem zápas začal. Myslím si, že jsem hrál opravdu dobře, skvěle servíroval i returnoval, snažil jsem se být agresivní a nedát mu čas na jeho údery. Třetí set byl těžký po psychické stránce, jsem rád, že jsem to dotáhl. Rafa je velký šampion, za žádné situace se nevzdává," řekl McDonald, jenž si připsal teprve svůj druhý skalp Top 10.

Bývalého lídra žebříčku ATP, jenž se v pořadí propadne ze druhého minimálně na šesté místo, tak možná v počtu grandslamových vavřínů opět dožene Novak Djokovič. S devíti triumfy nejúspěšnější hráč Australian Open je totiž v Melbourne největším favoritem. "On hrál dobře, já ne a v jednu chvíli byl konec. Je to kyčel," řekl Nadal novinářům. "Pořád nevím, co přesně se stalo, ale už jsem s touhle kyčlí problémy měl. Nechci se už bavit o zraněních, jsem z toho unavený. Chápu vás, ale prohrál jsem a snažil se bojovat do konce," dodal.

Nadal se stal prvním hráčem od roku 2001, který vypadl na Australian Open v pozici turnajové jedničky ve druhém kole. Naposledy se to přihodilo Brazilci Gustavovi Kuertenovi. Hůře Nadal skončil v Melbourne jen v roce 2016, kdy prohrál v prvním kole s krajanem Fernandem Verdaskem.

McDonald bude v pátek bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (osmifinále Wimbledonu 2018 a Australian Open 2021). Jeho dalším protivníkem bude český kvalifikant Dalibor Svrčina, nebo nasazený Japonec Jošihito Nišioka.

"I thought about retiring, I was not able to hit the backhand or run at all, but I wanted to finish the match (...)



I didn't ask my team if I should retire or not. I'm old enough to take my decisions. Didn't want to retire as the defending champion. Tried my best till the end".