Lehečka si připsal druhou výhru! Po skalpu Eubankse je ve 3. kole Australian Open

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v Top 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.



A nabytou herní praxi i sebevědomí nyní prodává v úvodu nové sezony. Připsal si skalp po zranění se vracejícího Alexandera Zvereva, potrápil Camerona Norrieho a nyní na Australian Open si připsal první dvě výhry na grandslamovém turnaji.



Po třísetovém vítězství nad 23. hráčem světa Bornou Čoričem z Chorvatska si poradil i se 116. hráčem světa Christopherem Eubanksem. O pět let staršího Američana, který v prvním kole vyhrál pětisetovou bitvu s čerstvým šampionem z Adelaide Soonwoo Kwonem, zdolal po dvou a čtvrt hodinách hry 6-4 6-4 3-6 6-3.



21letý Čech zahájil svou premiéru ve druhém kole grandslamu parádně a ujal se vedení 5-1. Pak sice přišel o servis, ale náskok už nepustil. A když otočil vývoj druhé sady z 0-2 na 6-3, vedl po necelé hodině a čtvrt 2-0 na sety.



Ve třetím dějství Lehečka sice potřetí v zápase přišel o podání a na returnu uhrál jen 2 z 22 fiftýnů, ale náznak obratu rychle zlikvidoval. Čtvrtý set zahájil ziskem tří gamů a náskok už nepustil, přestože při uzavírání zápasu ještě musel odvracet dva brejkboly.



Lehečka, který vyhrál šestý z osmi letošních zápasů, měl v utkání pozitivní bilanci vítězných úderů a nevynucených chyb (28-26). Na Australian Open se do 3. kola dvouhry mužů dostal jeko první Čech od roku 2019, kdy došel Tomáš Berdych mezi nejlepších šestnáct.



21letý Lehečka se o místo v osmifinále utká znovu po devíti dnech se světovou dvanáctkou Cameronem Norriem (h2h 0-2), s nímž minulý týden v Aucklandu prohrál ve třech setech. Britský tenista ve druhém kole porazil 6-3 3-6 7-6 6-3 Francouze Constanta Lestienneho a vyrovnal své melbournské maximum.



Dalibor Svrčina na Australian Open prošel na čtvrtý pokus kvalifikací grandslamu a hned si připsal úspěšný debut v hlavní soutěži, když přehrál španělského antukáře Jaume Munara. Druhé vítězství už ale přidat nedokázal.



20letý rodák z Ostravy dnes nestačil na nasazeného Japonce Jošihita Nišioku, kterému i vinou 38 nevynucených chyb podlehl 3-6 4-6 2-6. Jediný náznak na úspěch předvedl v průběhu druhého setu, kdy otočil vývoj z 1-3 na 4-3, ale pak prohrál devět míčků po sobě, sedm her v řadě a bylo po zápase.



Svrčina se po Australian Open vrátí do druhé světové stovky a měl by startovat na dvou challengerech na kanárských ostrovech.



Nišioka bude v pátek v boji o své první grandslamové osmifinále čelit Američanu Mackenzimu McDonaldovi, který se dnes postaral o vyřazení obhájce titulu a 22násobného grandslamového šampiona Rafaela Nadala.