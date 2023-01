Nezlomný Murray unikl Kokkinakisovi z 0-2 na sety! Slaví ve čtyři ráno po 5 hodinách a 45 minutách boje

Bývalý první hráč světa Andy Murray má ve sbírce tři grandslamové trofeje (US Open 2012, Wimbledon 2013, Wimbledon 2016) či dvě zlaté medaile z olympijských her, Australian Open má ale zakleté. Pětkrát si v Melbourne zahrál finále a pokaždé prohrál (čtyřikrát s Novakem Djokovičem a jednou s Rogerem Federerem).



A když v roce 2019 po pětisetové porážce s Robertem Bautistou v slzách připustil, že kvůli vleklým potížím s operovanou kyčlí bude muset s tenisem skončit, zdálo se, že už si v Melbourne nezahraje.



Skotský bojovník se však tenisu vzdát nechtěl a rozhodl se bojovat dál. O dva týdny později podstoupil další operaci a po sedmi měsících rekonvalescence nastoupil jako první tenista v historii k zápasu dvouhry na okruhu ATP s kovovou kyčelní náhradou.



A hraje dodnes. Nejenže znovu dokázal vyhrát turnaj ATP (Antverpy 2019), dostat se do dalších finále a porazit hráče Top 10, ale i v 35 letech a po vážné operaci je schopný opakovaně svádět pětisetové bitvy. Navíc bitvy vítězné.



V úterý v prvním kole Murray neudržel vedení 2-0 proti Matteu Berrettinimu a čelil mečbolu. I s trochou štěstí ho ale přežil a světovou čtrnáctku nakonec udolal.



Prohrával 4-6 6-7 a 2-5

Dnes v kole druhém Murray naopak prohrával 0-2 na sety s domácím Thanasim Kokkinakisem. Navíc ve třetím setu ztrácel 0-2, pak se ale dostal k brejkbolům a ten čtvrtý po neuvěřitelné obraně využil a následně vyrovnal na 2-2.







Přestože potom ztratil tři gamy po sobě a za stavu 4-6 6-7 a 3-5 byl dva míčky od porážky, k mečbolu Australana nepustil. Do konce utkání už ani jednou nepřišel o servis a noční bitvu plnou nádherných a dramatických tenisových momentů v Margaret Court Areně dotáhl k vítězství.



Murray dnes vsadil na časté náběhy k síti, u které získal téměř čtvrtinu svých bodů a úspěšnost hry na 'saku' měl 84 procent.

Statistiky zápasu

Murray - Kokkinakis 10 esa 37 3 dvojchyby 5 66 %

1. podání 'in' 70 %

72 %

úsp. 1. podání 71 %

52 %

úsp. 2. podání 44 %

69 winnery 102 43 nevyn. chyby 67 43/51 hra na síti 23/39 5/22 brejkboly 4/14 196 celkem bodů 192 čas: 5:45

"Nevím, jak jsem to otočil. Je to neuvěřitelné. Soupeř skvěle trefoval servis, bekhendy. Nevím, jak jsem se z toho dostal. Postupem zápasu jsem se zlepšil. Mám velké srdce," soukal ze sebe vyčerpaný Murray po svém nejdelším zápase kariéry. Dnes své maximum překonal o 38 minut.



"Už jsem spoustu zápasů z 0-2 na sety vyhrál. Snažil jsem se těchto zkušeností z minulosti využít. Tuhle hru miluju, miluju soutěžení, respektuju soupeře. To vše mi pomohlo přežít," uvažoval rodák z Glasgow, jenž vyhrál dva pětisetové zápasy po sobě podruhé v kariéře. Poprvé to dokázal na Roland Garros 2016, kdy v úvodu turnaje udolal Radka Štěpánka a Mathiase Bourguea a nakonec prohrál až ve finále s Novakem Djokovičem.



Murray vyhrál zápas, v němž prohrával 0-2 na sety, pojedenácté v kariéře, což až dosud nikdo nedokázal. Na Australian Open se mu povedlo dotáhnout velkolepý návrat po nepovedeném začátku poprvé až na 9. pokus. Dnešní bitvu si prý vnitřně užíval.



"Mám hlavně radost, že hraju. I když jsou to dlouhé bitvy. Je to taková moje vnitřní radost. I moje manželka často říká, že jsem trochu jiný. Já emoce neskrývám a bývám za to kritizován, ale takový prostě jsem," řekl Murray, který za poslední čtyři roky odehrál šest pětisetových duelů a pětkrát z kurtu odešel jako vítěz.

5-time finalist @Andy_Murray defeats Thanasi Kokkinakis 4-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 7-5 in 5:45.



* Longest match of Murray's career

* 2nd-longest match on record at #AusOpen (2012 Final: Djokovic d. Nadal in 5:53)

* 2nd time Murray has won back-to-back 5-setters (2016 @RolandGarros) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 19, 2023







Zápas trval 5 hodin a 45 minut a stal se druhým nejdelším zápasem v historii turnaje. Nejdéle se o vítězství v Melbourne přetahovali Novak Djokovič a Rafael Nadal ve finále ročníku 2012, kdy Srb proměnil mečbol až po 5 hodinách a 53 minutách boje.



Zápas vyvrcholil v 4:05 australského času a stal třetím nejpozději dohraným tenisovým duelem. Rekord na grandslamu drží bitva Lleytona Hewitta s Marcosem Baghdatisem z Australian Open 2008, která skončila v čase 4:34. Vůbec nejpozději se dohrálo loňské finále turnaje ATP 500 v Acapulcu, tehdy Alexander Zverev proměnil mečbol proti Jensonu Brooksbymu až v čase 4:54.



"Děkuji všem fanouškům, že jste zůstali takhle dlouho. Nemuseli jste tu být, ale oběma jste nám moc pomohli. Jen díky vám a skvělé atmosféře jsme měli sílu hrát dál. Moc si toho cením," poděkoval Murray.







Do třetího kola Australian Open pětinásobný finalista Murray postoupil poprvé od roku 2017. V odvetě za čtyři roky staré vyřazení v něm narazí na Roberta Bautistu (h2h 3-3), který dnes utekl rovněž z 0-2 na sety Američanu Brandonu Holtovi a zůstal posledním nasazeným hráčem ve spodní čtvrtině pavouka.



Častými zraněními bržděný Kokkinakis prohrál zápas z 2-0 a sety podruhé v kariéře, poprvé neudržel nadějné vedení na US Open 2017 proti Janku Tipsarevičovi. Dnes se připravil o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je 3. kola z French Open 2015.

This fucking sport man….. — Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) January 19, 2023