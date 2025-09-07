Bitva o titul a trůn se blíží. Sinner může napodobit Federera, Alcaraz napravit Wimbledon
Sinner – Alcaraz | 20:00 SELČ
Mužský tenisový okruh má v současnosti dva jasné krále. A sice právě Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, kteří zejména na těch největších turnajích naprosto dominují. Jejich rivalita dost připomíná největší slávu legendární Big Three, během níž se dalo očekávat, že v grandslamovém finále bude přítomný Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer. Nyní na US Open se potkávají ve finále už na páté akci v řadě, které se oba zúčastnili. Navíc poprvé v open éře obstarají finále na třech grandslamech v rámci jedné sezony dva stejní tenisté.
Jejich rivalita je momentálně nejlepší a nejvyhledávanější v mužském tenise. A nový náboj dostala v jednom z posledních střetnutí nedávno ve Wimbledonu. Tam totiž Sinner po čtyřsetové bitvě ukončil dlouhou sérii porážek se svým největším rivalem Alcarazem a znemožnil mu dosáhnout na hattrick na nejslavnějším tenisovém turnaji. Poté se potkali ve finále na Masters v Cincinnati, jenže žádný šlágr se nakonec nekonal, protože Sinner musel už v úvodní sadě pro nemoc vzdát.
Ve finále US Open nepůjde pouze o zápas o titul. V sázce toho bude mnohem víc. Tento duel totiž nabídne také přímý souboj o post světové jedničky a může výrazně ovlivnit jejich rivalitu, jelikož Sinner letos vyhrál už dva grandslamy a Alcaraz jen jeden. Zatímco v loňské sezoně se v tomto ohledu rozešli smírně (2:2), tentokrát může mít Sinner v této velmi důležité statistice navrch.
Jannik Sinner možná nepůjde do finále ve stoprocentní kondici. Čtyřiadvacetiletý Ital, který má bohatou zdravotní historii a svou celkovou kondici zlepšil hlavně až v posledních dvou letech, měl v semifinále s Félixem Augerem-Aliassimem potíže v oblasti břišních svalů. Po utkání ovšem ujistil, že ošetření mu pomohlo a nejedná se o nic vážného. Proti Alcarazovi každopádně musí být stoprocentně fit, jelikož ho s největší pravděpodobností čekají minimálně čtyři sety ve velmi vysokém tempu.
Každý letošní grandslam byl pro něj obrovskou výzvou. Na Australian Open se pořád řešil jeho dopingový trest, který nakonec přišel a trval tři měsíce. Na French Open měl za sebou jen velmi omezenou přípravu po návratu ze suspendace a ve Wimbledonu se vyrovnával s krutou porážkou s Alcarazem ve finále French Open z mečbolů. Klidně tak mohl ve finále US Open útočit na kalendářní Grand Slam.
Od podzimu 2023 prožívá životní období a jeho dominance i statistiky připomínají éru Big Three. Například se už na pátém grandslamu po sobě probojoval do finále, což dokázali pouze členové zmíněného legendárního tria. Zároveň spolu s Big Three a Rodem Laverem jako jediný prošel na všech čtyřech grandslamech v rámci jedné sezony až do závěrečného kola, a to jako nejmladší.
Ve zmíněném období dominuje zejména na tvrdých površích, na kterých vyhrál už 27 grandslamových zápasů v řadě, čímž vyrovnal Novaka Djokoviče. V tomto ohledu zaostává pouze za Rogerem Federerem (40). A právě Švýcara může v New Yorku napodobit, protože Federer je posledním hráčem, který dokázal na US Open obhájit titul (triumfy v letech 2004-08). Navíc se už na osmém hardovém turnaji po sobě dostal do finále, tato série se táhne od loňského srpna.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Cincinnati (finále)
Bilance: 37:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 18:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 8:3 (kariérní 48:35)
Bilance ve finále grandslamů: 2:1 (kariérní 4:1)
Bilance ve finále: 2:3 (kariérní 20:8)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – US Open
Kariérní bilance: 23:5
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: Cincinnati (finále)
Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:1, 6:2), Popyrin (6:3, 6:2, 6:2), (27) Shapovalov (5:7, 6:4, 6:3, 6:3), (23) Bublik (6:1, 6:1, 6:1), (10) Musetti (6:1, 6:4, 6:2), (25) Auger-Aliassime (6:1, 3:6, 6:3, 6:4)
Carlos Alcaraz podnikl částečnou odvetu za bolestivé porážky s Novakem Djokovičem v posledních dvou soubojích loni ve finále olympijského turnaje v Paříži a letos ve čtvrtfinále Australian Open. Dvaadvacetiletý Španěl potvrdil roli jasného favorita a srbského rekordmana v semifinále probíhajícího US Open přehrál 6:4, 7:6, 6:2. Stal se tak prvním hráčem od Rogera Federera na US Open 2009, který v semifinále hardového grandslamu skolil Djokoviče bez ztráty setu.
Nedávná porážka se Sinnerem ve finále Wimbledonu zřejmě zafungovala jako pořádný impuls k nejlepšímu možnému výkonu v každém zápase. V minulosti totiž velmi často už v úvodním týdnu grandslamů ztrácel sety s outsidery, nicméně na letošním US Open prošel do finále se stoprocentní úspěšností a set nikomu nepovolil, což může být klíčové pro jeho sebevědomí i fyzickou kondici v očekávaném finále.
V neděli se tak může stát prvním hráčem v historii, který ovládne grandslamové US Open bez ztráty jediného setu. K tomuto úspěchu měl velmi blízko také Federer v roce 2015. Také legendární Švýcar tehdy figuroval na druhém místě žebříčku a postoupil do finále bez ztráty setu, ale v souboji o titul prohrál s tehdejší světovou jedničkou a nyní nejúspěšnějším hráčem všech dob Djokovičem.
Dominantní jízda až do finále letošního US Open jen potvrzuje jeho neskutečnou všestrannost. Do finále na grandslamech se totiž dostal už minimálně dvakrát na každém ze tří povrchů, a pokud by v neděli uspěl, tak bude mít dvě grandslamové trofeje z betonu, antuky i trávy. V tuto chvíli má na kontě jen jeden titul z hardových majorů, který vybojoval tady v New Yorku v roce 2022. Ve finále čelil Casperovi Ruudovi a také tehdy došlo na přímý souboj o post světové jedničky.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 60:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 22:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 11:2 (kariérní 46:22)
Bilance ve finále grandslamů: 1:1 (kariérní 5:1)
Bilance ve finále: 6:2 (kariérní 22:7)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – US Open
Kariérní bilance: 23:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Opelka (6:4, 7:5, 6:4), Bellucci (6:1, 6:0, 6:3), (32) Darderi (6:2, 6:4, 6:0), Rinderknech (7:6, 6:3, 6:4), (20) Lehečka (6:4, 6:2, 6:4), (7) Djokovič (6:4, 7:6, 6:2)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 10:5 (na hlavní tour 9:5 a včetně exhibicí 10:6). Sinner a Alcaraz se už pětkrát potkali na grandslamech (3:2) a sedmkrát ve finále (4:3), v obou případech má navrch Španěl. Alcaraz měl suverénnější cestu do finále, přestože potkal čtyřnásobného šampiona Novaka Djokoviče, mohl by mít více sil a nebojoval v průběhu turnaje s žádným zdravotním problémem.
Zatímco bilance aktérů ve finále grandslamů (Sinner 4:1 a Alcaraz 5:1) nejspíše tento souboj nijak neovlivní, počasí by naopak mohlo. V neděli odpoledne by totiž v New Yorku mohlo pršet a zatažení střechy nad centrálním dvorcem Arthura Ashe by rozhodně pomohlo Sinnerovi, protože v halovém prostředí je extrémně těžkým soupeřem, kdežto Alcarazovi takové podmínky příliš nesedí. Šance jsou každopádně dost vyrovnané a Sinner je i díky své dominanci na betonech jen velmi mírným kurzovým favoritem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře