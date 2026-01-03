Bitvu bývalých Rusek vyhrála Potapovová. Kasatkinové premiéra v nové domovině nevyšla
Kasatkinová – Potapovová 5:7, 6:4, 4:6
Ještě před rokem bylo všechno jinak a obě aktérky reprezentovaly rodné Rusko, i když vlajku u svého jména mít nemohly. Kasatkinová ovšem už na jaře přešla pod Austrálii a Potapovová hraje nově za Rakousko.
Pro bývalé krajanky se v Brisbane jednalo o první zápas v nové tenisové sezoně. A ten dopadl lépe pro Potapovovou, která se ovšem na vítězství pořádně nadřela a postup slavila až po dvou hodinách a 34 minutách boje.
Kasatkinová měla mnohem větší potíže na servisu než Potapovová. V utkání vyrobila 16 dvojchyb, čelila 15 brejkbolovým hrozbám a pětkrát vlastní podání ztratila. V závěru zápasu sice odvrátila tři mečboly a pak se brejkem dostala zpět do hry, jenže v posledním gamu si čistou hrou prohrála servis.
Zatímco Kasatkinová zaznamenala už čtvrtou porážku v řadě, Potapovová zatím navazuje na úspěšný poslední turnaj. Ten absolvovala v Pekingu a došla až do osmifinále, v němž ji zastavila pozdější finalistka Linda Nosková. Na probíhající akci v australském městě bude pokračovat soubojem s další bývalou krajankou Dianou Šnajderovou.
V Brisbane startuje celkem sedm hráček z TOP 10 žebříčku a také šest českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje ještě dnes Marie Bouzková. Titul obhajuje aktuální světová jednička Aryna Sabalenková.
