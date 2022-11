BJK Cup: Češky začaly výhrou nad Polkami! Bodovaly Muchová a Siniaková s Vondroušovou

Karolína Muchová letos vinou zdravotních problémů odehrála jen 11 turnajů, v posledních týdnech je však fit a závěr sezony podřídila přípravě na finálový turnaj Billie Jean King Cupu.



Minulý týden si v britském Shrewsbury zahrála dva zápasy na halovém turnaji ITF a poté se přesunula do Glasgow, kde šest dní ladila formu na týmovou soutěž.



I proto dnes dostala od českého kapitána Petra Pály šanci do úvodní dvouhry proti Polkám a za důvěru se odvděčila velmi dobrý výkonem a především vítězstvím. Magdalenu Frechovou, jež včera potrápila americkou favoritku Danielle Collinsovou, v duelu týmový dvojek přehrála v prvním vzájemném střetnutí hladce 6-2 6-2.



Muchová do zápasu vstoupila brejkem a získala klid na svou raketu. Rychle odskočila do vedení 5-1 a po půl hodině hry vyhrála první set. Ve velmi dobrém výkonu pokračovala i v druhé sadě, opět nepřišla o podání a po hodině a čtvrt mohla s úsměvem slavit zisk prvního bodu.



"Na začátku jsem byla nervóznější. Ale hned ze začátku jsem se chytla a psal mi servis. S výkonem jsem spokojená," komentovala Muchová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.



"Na ten souboj jsem si věřila, že na něj mám hru. Že to může být takové, jaké to dnes bylo. Jsem tu už týden, mám tedy pár tréninků v nohách a to mi pomohlo," dodala 26letá rodačka z Olomouce, jež si pomohla 22 winnery.

Effortless tennis from @karomuchova7



She beats Magdalena Frech in straight sets 6-2 6-2#BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/l6C6GWSO2h — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2022

Karolína Plíšková mohla rozhodnout, ale bývalá světová jednička utkání s Magdou Linetteovou nezvládla. Vyrovnaný první set ztratila v koncovce, poté co za stavu 4-5 prohrála servis.



Na začátku druhé sady se třicetileté rodačce z Loun podařilo 49. hráčku světa "brejknout", poté ale prohrála šest her za sebou. Plíškové nepomohlo ani osm es, vedle pěti dvojchyb udělala 33 nevynucených chyb. S Linetteovou prohrála teprve druhý z devíti vzájemných zápasů.



"Soupeřka mě nepřekvapila. Můj výkon byl spíš horší. První set ještě nebyl úplně špatný. Na každý bod jsem se ale nadřela a jí to naopak sedělo. Řezala jsem do toho, až jsem udělala chybu. Dokud mi šel servis, skóre bylo vyrovnané. Jakmile mi odešel, soupeřka mě odzadu přehrávala. Hrála skoro bezchybně, zatímco já bohužel nepředvedla žádnou hitparádu," uvedla Plíšková.



Do rozhodující čtyřhry nastoupily poprvé do společné čtyřhry Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou a premiéru si osladily dobrým výkonem i vítězstvím. Katarzynu Kawaovou s Magdou Linetteovou přehrály 6-2 6-3 a rozhodly a českém vítězství.



Siniaková nastoupila necelé tři dny poté, co v texaském Fort Worth prohrála s Barborou Krejčíkovou deblové finále na Turnaj mistryň. Vondroušová zase před čtyřmi dny ovládla dvouhru i čtyřhru na podniku ITF 100W ve Shrewsbury.



Polky bez omluvené světové jedničky Igy Šwiatekové zahájily soutěž známou dříve jako Fed Cup středeční porážkou s USA 1-2.



Češky se s Američankami utkají v pátek v přímém souboji o 1. místo ve skupině a postup do semifinále. Vítězky v něm narazí na Švýcarky, nebo Kanaďanky. Do semifinále postoupí pouze vítěz skupiny.



• Australanky a senzačně Britky jsou v semifinále

Jako první si místo v semifinále zajistily tenistky Austrálie. V elitní týmové soutěži v Glasgow si po Slovensku poradily i s Belgií a ovládly skupinu B.



Storm Sandersová i Ajla Tomljanovicová stejně jako v prvním kole vyhrály dvouhry, byť druhá jmenovaná musela zápas s Elise Mertensovou otáčet a ve třetím setu jí Belgičanka za stavu 0-3 vzdala. Na rozdíl od úterka pak Australanky v sestavě Sandersová a Samantha Stosurová zpečetily vítězství i triumfem ve čtyřhře.



Dramatickou zápletku se šťastným koncem divákům nabídly domácí Britky. Ty v úvodním duelu prohrály s Kazaškami a dnes tak k postupu potřebovaly porazit 3-0 favorizované Španělky a zároveň uhrát dobré skóre. To se jim nečekaně podařilo a na úkor svých soupeřek postoupily do semifinále. V něm se utkají s Australankami.



Britky k postupu nasměrovala Heather Watsonová, jež deklasovala 6-0 6-2 Nuriu Párrizasovou-Díazovou. Následně se o nejpřekvapivější bod postarala Harriet Dartová, která porazila 6-3 6-4 trápící se světovou třináctku Paulu Badosaovou. Senzaci ve čtyřhře dokonaly Alicia Barnettová a Olivia Nichollsová, které porazily 7-6 6-2 dvojici Aliona Bolsovová a Rebeka Masarova.



Ve skupině A Kanada porazila Itálii rovněž 3-0 a připravila soupeřky o šanci na postup. V sestavě s vítězkou US Open 2019 Biancou Andreescuovou a loňskou finalistkou newyorského grandslamu Leylah Fernandezovou se severoamerický tým utká v pátek v přímém souboji o postup se Švýcarkami.