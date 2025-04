Bláznivý zápas Fruhvirtové. K vítězství nemohl ani neuvěřitelný obrat

WTA Rouen – Hodně divoký duel se smutným koncem má za sebou Linda Fruhvirtová (19). Ve finálovém kvalifikačním zápase o účast v hlavní soutěži turnaje ve francouzském Rouenu prohrála po téměř tříhodinové bitvě se zkušenou Aleksandrou Kruničovou (32) po setech 7:6, 5:7 a 3:6. České tenistce nepomohl ani fakt, že první set otočila ze stavu 0:5 a 30:40.

Fruhvirtová - Kruničová 7:6, 5:7, 3:6

Mizerný úvod a stav 0:5. Balíme, je čas se připravit na druhý set. S takovou myšlenkou by se s velkou pravděpodobností většina tenistek i tenistů velmi rychle smířila. Neřešitelný stav nestojí za další plýtvání silami. Nic takového však Fruhvirtová akceptovat nehodlala – a to ani přesto, že v šesté hře čelila při podání Kruničové setbolu.

A začala neuvěřitelná stíhací jízda české tenistky. Do krizové situace se dostala ještě jednou, tentokrát za stavu 4:5 při svém podání. I tehdy však bezprostřední hrozbu ztráty úvodní sady zažehnala. Fruhvirtová se dokonce dostala do vedení 6:5, pak se ale otřesená Srbka vzpamatovala a poslala set do tie-breaku.

I ve zkrácené hře se odehrála bitva se vším všudy. O třináct let mladší Češka vedla 6:4, šanci ale využila až o chvíli později, kdy proměnila třetí setbol. Vyhrála 8:6 a po 71 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nervy ze železa však ukázala i zkušená Kruničová. Šokující zvrat na ní nezanechal stopy a hned na začátku druhé sady šla do vedení 2:0. Fruhvirtová rychle srovnala, o osudu setu se tak rozhodlo v samotném závěru. Za stavu 6:5 pro Srbku ztratila Češka podruhé v sadě servis a prohrála 5:7. Po více než dvou hodinách boje tak šel zápas do rozhodujícího dějství.

A bláznivý duel pokračoval – tentokrát už s hořkou tečkou pro Fruhvirtovou. Podobně jako v první sadě vůbec nezachytila úvod a opět prohrávala 0:4. Rodačka z Prahy se trápila především v koncovkách gamů, když tři ze čtyř her šly přes shodu, ale pokaždé slavila Kruničová.

Devatenáctiletá tenistka poté sice prolomila servis soupeřky a získala první game, na další obrat už však síly neměla. Sadu prohrála 3:6 a hlavní soutěž turnaje si tak nezahraje.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.