Boj proti sázkařským mafiím ho možná stál místo v elitní stovce. Korupce je jako národní sport, jedou v tom hráči i trenéři

Trungelliti se poprvé do křížku se sázkařskou mafií dostal v roce 2015. "Slibovali mi velké peníze, pokud budu hrát tak, jak budou potřebovat. Na turnajích Futures měla být odměna 20 tisíc dolarů (asi 443 tisíc korun), na Challengerech 50 tisíc dolarů (asi 1,1 milionu korun) a na turnajích ATP až 100 tisíc dolarů (asi 2,2 milionu korun)," popsal.

Argentinský tenista na spolupráci kývl, určitě tak udělal sázkařům radost. Ti však netušili, že celou věc nahlásil Jednotce pro bezúhonnost tenisu (TIU). Chtěl tak pomoci odhalit všechny členy sázkařských gangů. Se spoluprací s TIU spokojený rozhodně nebyl.

"Vše jsem jim nahlásil, ale připadá mi, že mě jen zneužili. Na začátku vůbec nechtěli, abych se v tom nějak šťoural. Prostor jsem dostal až v La Nation. Pak mě sice použili, abych odhalil některé sázkaře, jenže potom ode mě dali ruce pryč."

"Chtěl jsem dodat ostatním hráčům odvahu, aby proti korupci bojovali a neignorovali ji. V sázkách nejedou jen hráči, ale i trenéři, situace se pořád zhoršuje. A když hráči dostanou nabídku na korupci, tak raději mlčí, což není správné a hrozí jim za to trest."

"Mě za můj skutek nenávidí spousta lidí, někteří hráči si se mnou po zápase odmítli potřást rukou, to samé trenéři. Nenávist se na mě valí nejen z Argentiny, ale celé Latinské Ameriky. Výhružky smrtí jsou na denním pořádku. To vše mělo zásadní vliv na mou kariéru," uvedl Trungelliti, který to v žebříčku nejvýše dotáhl na 112. příčku.



Raději tenis než já

"Hazard je v Argentině součástí kultury. Spousta lidí je na sázení závislá. Je to smutné. Dostal jsem vzkazy, že to, co jsem udělal, mě bude stát život a že mi to zničí kariéru. Ale já prostě vím, že kdybych se nechal zkorumpovat, tak bych zničil sám sebe."

A proč jsou ke korupci náchylní hlavně hráči na nejmenších turnajích? Trungelliti celou situaci vysvětluje následovně: "Na menších turnajích si hráči přijdou na hodně malé peníze, proto jsou náchylnější ke korupci. Uvedu příklad. Já hraju turnaje Futures a challengery. Jednou jsem dostal nabídku, že když prohraju set, vydělám si 1 000 eur (asi 25 tisíc korun), za prohraný zápas pak 2 000 eur (50 tisíc korun) a když to bude důležité utkání, tak klidně i 5 000 eur (asi 125 tisíc korun). Já za vítězství na turnaji Futures v roce 2014 v Brazílii dostal šek na 1 800 eur (asi 50 tisíc korun). Navíc před zdaněním."

"Elitní tenisté nemusí finance tolik řešit, ti jsou v pohodě a je o ně postaráno. Nižší patra žebříčku jsou ale úplně jiný svět. I na nejlépe dotovaných challengerech je korupce. Nejsem si jistý, jestli si to odpovědní lidé vůbec uvědomují."