Bojovnice Bouzková trápila Andrejevovou. Setboly však neproměnila, v Miami končí
Andrejevová – Bouzková 7:6, 6:2
Bouzková vstupovala do duelu s favorizovanou Andrejevovou s vědomím, že proti ruské soupeřce neuhrála v dosavadních třech vzájemných zápasech ani set. A české tenistce nevyšel ani vstup do toho čtvrtého. Přišla hned o své úvodní podání a když Andrejevová brejk potvrdila, nabrala Bouzková manko 0:2. Nepříjemný start ale rodačku z Prahy nedeprimoval.
Zpřesnila hru, využila několika chyb soupeřky a čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh úvodního dějství. Divoká sada ale pokračovala. Bouzková dvougamový náskok podobně jako její soupeřka neudržela. Přesto za stavu 5:4 to byla česká tenistka, kdo si vypracoval dva setboly. Ani jeden však při podání Rusky nevyužila a o výsledku první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Rozhodující momenty se udály od stavu 3:3, kdy světová desítka získala tři body v řadě a náskok už nepustila. Dlouhý set, který trval hodinu a 11 minut, získala v tie-breaku 7:4 a šla do vedení 1:0.
Do druhého dějství vstoupila mnohem lépe Bouzková, která se ujala vedení 2:0. To byla ale také poslední radost české bojovnice. Andrejevová od té doby jednoznačně převzala vládu nad zápasem. Rychle srovnala na 2:2 a i nadále diktovala tempo hry.
Bouzková tradičně bojovným výkonem svou soupeřku nutila k agresivní hře, ta se však na rozdíl od prvního setu vyvarovala zbytečných chyb, po dvou hodinách boje proměnila druhý mečbol a mohla se radovat z výhry 7:6, 6:2.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
