Borges v Delray Beach porazil Johnsona podruhé během dvou dnů

104. hráč světa Nuno Borges dorazil do Delray Beach bez jediné letošní výhry ve dvouhře. Na Australian Open podlehl Italu Lorenzu Sonegovi a v Davis Cupu nepřekvapil proti Jiří Lehečkovi. Nicméně předvedl solidní výkon a sebevědomí si zvedl alespoň výhrou ve čtyřhře.



A nyní na Floridě našel herní pohodu. Popáté v kariéře na hlavním okruhu zasáhl do kvalifikace a počtvrté byl úspěšný, když smetl trápícího se Čecha Jonáše Forejtka i domácího Steva Johnsona.



A právě na amerického soka, který se do hlavní soutěže dostal jako náhradník za unaveného šampiona z Dallasu Číňana Yibinga Wua a v Delray Beach každý z omsi startů přetavil minimálně v osmifinále, narazil hned druhý den i na úvod hlavní soutěže. A Borges dokázal opět zvítězit, byť po již větším boji 6-4 3-6 6-4.



Portugalský tenista, který v neděli oslaví 25. narozeniny, si tak připsal sedmou výhru na okruhu ATP a postupem do 2. kola vyrovnal své maximum. O první čtvrtfinále si zahraje se čtvrtým nasazeným Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0).



Jošihito Nišioka v Delray Beach porazil 6-3 0-6 6-4 Němce Oscara Otteho, oplatil mu porážku ze stejné fáze loňského ročníku a svou letošní bilanci vylepšil na 8-2. O čtvrtfinále si japonský finalista z roku 2020 zahraje s krajanem Tarem Danielem, nebo v této sezoně už potřetí s domácím Mackenziem McDonaldem.







Po pouhém týdnu se odvety za vyřazení z Dallasu dočkal Denis Kudla a proti Jordanu Thompsonovi byl tentokrát úspěšný. Americký tenista zdolal australského protivníka 3-6 6-4 7-6 a v šestém vzájemném střetnutí si připsal teprve druhou výhru.



"Myslím, že jsme dnes oba dobře podávali. Bylo to fyzicky náročné a vyrovnané utkání a jsem šťastný, že jsem v závěru získal těch pár rozdílových bodů," komentoval Kudla.



Ve druhém kole vyzve semifinalistu letošního Australian Open a turnajovou dvojku Tommyho Paula (h2h 4-1), s nímž na začátku února v Uzbekistánu dovedl USA na finálový Davis Cupu.



Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou na Floridě kromě Kecmanoviče a Paula domácí Taylor Fritz a Kanaďan Denis Shapovalov. Z bývalých šampionů startují vítězové z roku 2019 Radu Albot a 2018 Jack Sock.



Světová sedmička Fritz vykročí za prvním letošním úspěchem zápasem proti Emiliu Gómezovi (h2h 0-0). 31letý Ekvádorec, který si v pátek v Dallasu zahrál poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP a posunem na 94. místo světového žebříčku vylepšil své maximum, si v prvním kole poradil 7-6 6-3 s Tsung-Lin Wuem z Tchaj-wanu.



Isner se kvůli zranění kolena odhlásil

37letý Američan John Isner, který v neděli v tříhodinovém finále v Dallasu nevyužil čtyři mečboly proti Yibingu Wuovi a nezískal první halový titul, se z Delray Beach kvůli zranění pravého kolena podobně jako jeho čínský přemožitel odhlásil. V hlavní soutěži čtyřnásobného semifinalistu nahradil lucky loser Aleksandar Vukic z Austrálie, jenž v prvním kole vyzve domácího Christophera Eubankse.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 718.245 dolarů

pondělní výsledky (13. 02. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Nišioka (5-Jap.) - Otte (Něm.) 6-3 0-6 6-4 Borges (Portug.) - Johnson (USA) 6-4 3-6 6-4 Gómez (Ekv.)- Tung-Lin Wu (Tchaj-wan) 7-6(3) 6-4 Mmoh (USA) - Kovacevic (USA) 6-4 3-6 6-3 Kudla (USA) - Thompson (Austr.) 3-6 6-4 7-6(2)