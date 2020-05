Bouřlivák Kyrgios chce živé vysílání s Nadalem. Rafo, pojďme to udělat, vzkazuje antukovému králi

Mezi Kyrgiosem a Nadalem je v poslední době znát velké napětí. Začátek neshod by se mohl datovat k únoru loňského roku, kdy Kyrgios ve druhém kole na turnaji v mexickém Acapulku odvrátil mečboly a nakonec si došel pro titul. Zápas se neobešel bez excesů australského bouřliváka, za které ho Nadal pokáral.

"Má obrovský talent. Může vyhrát grandslam a být na vrcholu žebříčku, ale existuje důvod, proč je zatím tam, kde je. Postrádá respekt k veřejnosti, soupeři i sobě samému," uvedl Nadal po prohrané bitvě. Kyrgios zase kritizoval Nadalovo zdržování. "Neví o mně vůbec nic. Tohle nemusím poslouchat. Mám svůj styl hry a on zase svůj. Mezi výměnami je velice pomalý. Existuje pravidlo, v jakém limitu musíte být připraven znovu rozehrát hru. Rafa má ale zřejmě své vlastní tempo."

Loni v květnu se sice žádný vzájemný souboj neodehrál, nicméně Kyrgios si ani tak nenechal ujít možnost okomentovat antukového krále. "Je dost nafoukaný. Pokud vyhraje, tak je v pohodě a uzná vaše kvality. Když jsem ho ale porazil, tak začal říkat něco o tom, že nemám respekt k celé hře, fanouškům ani soupeři. Spíš to ale vypadá, že když prohraje, tak nemá respekt on ke mně," vzpomínal zřejmě na střetnutí v Acapulku.

Napětí by se dalo krájet i o pár týdnů později, kdy se Kyrgios a Nadal utkali na posvátném pažitu ve Wimbledonu. Australan zápas, ve kterém Nadala trefil, prohrál a poté na tiskové konferenci přiznal, že se nejednalo o omyl a Španěla trefil úmyslně.

Nyní by se mohli oba rivalové usmířit, jelikož rozhlasová a televizní společnost BBC vyzvala k jejich společnému živému vysílání na Instagramu. Zatímco Kyrgios chvíli po zveřejnění napsal: "Rafo, pojďme to udělat. Já jsem připraven.", Nadal se dosud nevyjádřil. Pokud by 19násobný grandslamový šampion kývl, pravděpodobně by se jednalo o jednu z nejsledovanějších událostí letošní koronavirem narušené sezony.