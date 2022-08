Bouzková i Martincová v Torontu zvládly vstup do kvalifikace

WTA TORONTO - V životní formě hrající Marie Bouzková šest dní po triumfu v pražské Stromovce vstoupila drtivou výhrou do kvalifikace turnaje WTA 1000 v Torontu, kde před třemi lety překvapila postupem do semifinále. Uspěla také druhá Češka Tereza Martincová, která zvládla rychlý přesun ze San José.

Marie Bouzková si v červenci zahrála čtvrtfinále Wimbledonu a před šesti dny v pražské Stromovce získala první titul na okruhu WTA. Tento týden se vzdala startu ve Washingtonu, aby se v klidu přesunula do zámoří a připravila se na vstup do kvalifikace prestižního turnaje v Torontu.



Dnes v Kanadě 24letá Češka svou skvělou formu potvrdila, když Řekyni Valentinu Grammatikopoulouovou smetla za necelou hodinu hry 6-2 6-0 a připsala si 10. výhru z posledních 11 zápasů.



O start v hlavní soutěži se wimbledonská čtvrtfinalistka utká se semifinalistkou letošního Wimbledonu Němkou Tatjanou Mariaovou, s níž prohrála všechny čtyři vzájemné duely.



V roce 2019, kdy tenistky v Torontu hrály naposledy, Bouzková kvalifikací proplula a nakonec se přes Fernandezovou, Stephensovou, Ostapenkovou a Halepovou dostala do svého největšího semifinále. Až v něm neudržela vedení proti Sereně Williamsové.



Tereza Martincová v Kanadě začala vítězně pouhých 24 hodin po vypadnutí z podniku WTA 500 v americkém San José. Američanku Eminu Bektasovou porazila 6-3 7-5, přestože ve druhém setu neudržela vedení 5-2 s dvěma brejky v zádech a po nevyužití mečbolu za stavu 5-4 dovolila soupeřce vyrovnat.



V boji o místo v hlavní soutěži bude 27letá Martincová favoritkou proti domácí teenagerce Marině Stakusicové (h2h 0-0), která si dnes odbyla vítězný debut v kvalifikaci podniku WTA po skreči Číňanky Xinyu Wang.



Hlavní soutěž Rogers Cupu mají jistou zatím tři české tenistky a los proti sobě poslal hned v 1. kole dvě žebříčkově nejvýše postavené Češky a členky Top 20 - grandslamovou šampionku Barboru Krejčíkovou a bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou. Petra Kvitová začne proti Američance Alison Riskeová-Armitrajové.



Titul z roku 2019 obhajuje domácí Bianca Andreescuová, z bývalých šampionek startují ještě Švýcarka Belinda Bencicová a trojnásobná vítězka Američanka Serena Williamsová. Ve startovním poli nechybí ani světová jednička Iga Šwiateková z Polska.