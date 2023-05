Bouzková jde v Římě po parádní otočce dál. Plíšková znovu skončila na první soupeřce, dohrála i Nosková

WTA ŘÍM - Marie Bouzková vyhrála 12 z posledních 15 gamů, do římského turnaje WTA 1000 vstoupila vítězstvím nad Caty McNallyovou a postupem do třetího kola vylepšila své zdejší maximum. Vítězka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 Karolína Plíšková skončila stejně jako loni hned na první soupeřce, letos nestačila na kvalifikantku Annu Bondárovou. Do další fáze neprošla ani debutantka Linda Nosková, která prohrála s Magdou Linetteovou.

Marie Bouzková loni slavila svůj první triumf na turnajích WTA, prošla do čtvrtfinále Wimbledonu a vypracovala se do Top 30 pořadí. V probíhající sezoně se však 24leté Češce vůbec nedaří na loňské výkony ani výsledky navázat. Do Říma přijela s mizernou bilancí 9-12 a stále čeká na první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Úřadující šampionka Livesport Prague Open zaznamenala vzestup formy už před dvěma týdny v Madridu, kde zdolala Aljaksandru Sasnovičovou a potrápila loňskou finalistku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou. V Římě začala solidní výhrou 6-4 6-3 nad debutantkou Caty McNallyovou a postupem do třetího kola vylepšila své zdejší maximum.

Favorizovaná Bouzková měla velmi špatný vstup do zápasu, Američance povolila vedení 4-0. Pražská rodačka ovšem předvedla šňůru 10 vyhraných gamů a v závěrečné hře úvodního dějství zlikvidovala tři brejkboly. Postup si ještě trochu zkomplikovala, utkání na první pokus nedopodávala a zápas ukončila až na returnu po využití třetího mečbolu.

Statistiky zápasu Bouzková - McNallyová

Na teprve druhé antukové osmifinále na hlavním okruhu (Madrid 2022) zaútočí proti Cori Gauffové. Se světovou pětkou se střetne podruhé, loni v Cincinnati jí Američanka po prohrané úvodní sadě vzdala.

Zítra budou o postup mezi nejlepší dvaatřicítku bojovat Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová.



Plíšková znovu skončila na první soupeřce, dohrála i Nosková

Karolína Plíšková získala ve Foro Italicu v roce 2019 jednu ze svých 16 trofejí a do finále se podívala také v následujících dvou ročnících. V posledních dvou letech a celkově už popáté však v tomto dějišti ztroskotala na úvodní soupeřce, loni byla nad její síly Jil Teichmannová a letos po setech 6-7(5) 2-6 kvalifikantka Anna Bondárová. Jedná se o její teprve druhou letošní porážku s někým mimo Top 50 žebříčku, vstup do turnaje nezvládla už jen v lednu v Adelaide.

Bývalá světová jednička, která do antukového jara vstoupila postupem do čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde jako jediná dokázala sebrat pozdější šampionce Ize Šwiatekové set, kvůli zranění kolene vynechala předchozí "tisícovku" v Madridu a herní výpadek byl na jejím výkonu znát.

Statistiky zápasu Plíšková - Bondárová

S Maďarkou po necelé hodině prohrála úvodní set v tie-breaku, ačkoli otočila z 0-3 na 4-3 a vedla o brejk. Ve druhé sadě si nechala soupeřku velmi rychle utéct na 0-4 a manko zlikvidovat nedokázala.

Bondárová tak na pátý pokus dosáhla na svůj premiérový skalp Top 20 a pozítří zaútočí na svou první osmifinálovou účast na akcích vyšších než WTA 250. V sobotu nastoupí proti finalistce z roku 2008 Alizé Cornetové, nebo Qinwen Zheng.

A first Top-20 win



Qualifier Anna Bondar knocks out 2019 champion Pliskova to advance to Round 3 on her Rome debut!#IBI23 pic.twitter.com/olqOujVraz — wta (@WTA) May 11, 2023

Linda Nosková zakončila svůj debut na "tisícovce" ve Foro Italicu ve druhém kole. Osmnáctiletá Češka v něm nestačila 6-7(4) 1-6 na semifinalistku letošního Australian Open a světovou devatenáctku Magdu Linetteovou.

Statistiky zápasu Nosková - Linetteová

Senzační finalistka silně obsazené lednové akce v Adelaide měla namále už v prvním kole, se Shelby Rogersovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě a tentokrát obrat nepředvedla. V utkání si vypracovala jediný brejkbol a úvodní set ztratila po 55 minutách ve zkrácené hře. Ve druhém dějství už byla soupeřka jasně lepší.

Polka bude o své největší antukové osmifinále v kariéře bojovat s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou, nebo nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Into Round 3 for the first time in Rome ☑️@MagdaLinette gets past Noskova in straight sets and will face either Ruse or Haddad Maia next.#IBI23 pic.twitter.com/sjkT0msj2j — wta (@WTA) May 11, 2023