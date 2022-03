Bouzková na úvod kvalifikace v Indian Wells vyhrála české derby s Lindou Fruhvirtovou

Marie Bouzková se po dvou týdnech v oblíbeném Mexiku, kde si zahrála finále v Guadalajaře a čtvrtfinále v Monterrey, přesunula na prestižní podnik WTA 1000 do Indian Wells. A ve vyhřáté Kalifornii si na třetí pokus připsala premiérovou výhru.



Po nezdaru v kvalifikaci (2019) a vypadnutí v prvním kole hlavní soutěže (2021) letos úspěšně vstoupila do kvalifikace. Druhá nasazená Češka na úvod přehrála 6-0 7-5 krajanku Lindu Fruhvirtovou, přestože ve druhém setu nepotvrdila brejk na 2-1 a za stavu 5-6 čelila dvěma setbolům.



16letá Fruhvirtová, jež před třemi týdny vyhrála turnaj ITF W25 v mexickém Cancúnu, marně usilovala o první úspěšně zvládnutou kvalifikaci podniku WTA a svůj celkově čtvrtý start v hlavní soutěži. V Indian Wells se představila poprvé.



23letá Bouzková i na páté letošní akci zvládla své úvodní vystoupení. V hlavní soutěži zatím nechyběla, v Indian Wells si o ní zahraje s Francouzkou Chlóe Paquetovou.



Start na BNP Paribas Open se štědrou dotací přes osm milionů dolarů má jistý šest českých tenistek (los dvouhry). Mezi dvaatřicítkou nasazených, které mají v úvodním kole volný los, jsou jednička Barbora Krejčíková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová i Karolína Plíšková, kterou čeká první letošní turnaj po zlomenině ruky.



Kateřina Siniaková se o první letošní výhru v hlavní soutěži utká s Rumunkou Irinou Beguovou. Tereza Martincová v 1. kole čeká na jednu z kvalifikantek a v případě výhry by vyzvala španělskou obhájkyni titulu Paula Badosaovou.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

pondělní výsledky (07. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Bouzková (2-ČR) - L. Fruhvirtová (ČR) 6-0 7-5