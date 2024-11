Bouzková pokračuje s trenérem Novákem. Jsme domluvení na další sezonu, hlásí z Málagy

Marii Bouzkovou (26) bude i v příští sezoně trénovat Jiří Novák (49). Česká reprezentantka se s bývalou pátým hráčem světa dohodla na pokračování spolupráce, kterou zahájili letos v létě. Novinku sdělila novinářům v pátek během finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové v Málaze.

"Jsme domluvení na další sezonu. Přiletí za mnou na Floridu, kde se budu připravovat. Těším se na to," uvedla Bouzková.

Pětačtyřicátou hráčku světa vedli v minulosti Theodor Devoty, Antonín Bolardt a letošní sezonu zahájila s někdejší wimbledonskou šampionkou Conchitou Martínezovou. Spolupráci ale v březnu ukončila. Ve Wimbledonu už jí pomáhal Novák, s nímž se tehdy domluvila na zkušební době. Nyní Bouzková potvrdila, že budou pokračovat.

"Má zkušeností na rozdávání a lidsky je také super. Známe se velmi dlouho. Trénovala jsem s ním, když mi bylo třináct nebo čtrnáct. Vždy jsme byli v kontaktu, což nám dává dobrý základ do spolupráce. Nejsou tam žádné třecí plochy," řekla Bouzková. "Člověk se musí během zápasu často adaptovat a nemít to nalinkované. To se od něj učím. Myslím, že si dobře sedíme," uvedla.

Čtvrtfinalistka předloňského Wimbledonu věří, že s vítězem sedmi turnajů ATP se herně posune. "Dennodenně na něčem pracujeme. Ať už je to posilování mých silných stránek, abych byla hodně solidní a dobře se pohybovala, nebo k tomu dodávat třeba víc přesun k síti. To je moje meta, abych to víc zapojila v deblu a přesouvalo se to i do singlu. Na tom pracujeme denně na každém turnaji," řekla Bouzková.