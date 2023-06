Bouzková postupuje po hodně přísné diskvalifikaci. Katóová nechtěně trefila sběračku míčků

Bouzková se Sorribesovou odvrátily v prvním setu tři setboly a vyhrály tie-break 7:1. Soupeřky ve druhém setu získaly brejk a vedly 3:1.

V přerušené hře za stavu 30:30 odevzdávala Katóová míček za síť. Po lehkém nástřelu jednoručným bekhendem ale trefila na druhé straně kurtu do ramene jednu ze sběraček míčků, která byla zrovna připravená hodit balonek servírující Sorribesové.

Sorribesová s Bouzkovou u umpirového rozhodčího žádaly o přerušení hry, neboť dívka byla v šoku a plakala. Utkání bylo na několik minut přerušeno a po vyšetřování rozhodčí se supervizorem rozhodli o diskvalifikaci. Katóová verdikt obrečela.

Sorribesová s Bouzkovou vyzvou v další fázi americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT