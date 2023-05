Bouzková si první antukové čtvrtfinále nezahraje. V Římě dohrála i Vondroušová

Marie Bouzková si v Římě připsala svou první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, když porazila Caty McNallyovou a po obratu proti Cori Gauffové zaregistrovala svůj premiérový skalp TOP 5 v dohraných zápasech.

Další výhru však letos se trápící úřadující šampionka Livesport Prague Open a čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu nepřidala. V osmifinále ve Foro Italicu prohrála jasně 2:6, 2:6 se světovou dvanáctkou Veronikou Kuděrmetovovou. Pražská rodačka uhrála na returnu jen 11 fiftýnů, dostala se k jednomu brejkbolu, který nevyužila, sama čelila 11 hrozbám a čtyřikrát přišla o servis.

Ruska, jež si před dvěma týdny v Madridu zahrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na podnicích WTA 1000, se pokusí výsledek ze španělské metropole zopakovat proti Qinwen Zheng. Dvaadvacetiletá Číňanka bude útočit na své čtvrté semifinále na nejvyšším okruhu a první na akcích vyšších než WTA 500.

Winner after winner after winner



